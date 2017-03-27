救國團基隆市慶祝106年青年節優秀青年表揚大會



(中央社訊息服務20170327 14:21:00)基隆市慶祝106年青年節優秀青年表揚大會於3月25日上午10時，假基隆市仁愛國小活動中心舉辦，由本市各學校及各機關推派之青年楷模一同共襄盛舉。



青年節的歷史故事雖已隨時間遠去，但青年朋友的熱情卻未曾稍減，由基隆國際青商會、基隆市大專院校、高中職青年菁英代表組成的106年青年節籌備委員會，在3月規劃一系列慶祝青年節活動：前往中正公園進行環保淨山，基隆市立醫院、恆安養護中心關懷老人以及籌辦優秀青年表揚大會。青年節活動由本市各青年團體及各高中（職）、大專學校推薦優秀代表組成之「青年節籌備委員會」籌辦，而各受獎之優秀青年均經嚴格評選產生，可謂港都傑出青年齊聚一堂。



基隆市慶祝106年青年節表揚大會由就讀國立海洋大學學生會會長邱大源同學擔任大會主席，此次表揚包含了社會優秀青年3人、大專校院優秀青年5人、高中職12人、國中13人等四類優秀青年共33人，同時亦表揚基隆青年文學獎「基隆嘻遊記∼散文、攝影創作比賽」獲獎同學12人。



本次青年節的主題為勇於突破、青年Let’s Go！，象徵青年朋友的勇敢、創新、不畏艱難的精神，在現今的台灣，更需要青年的活力與熱情灌注，帶領台灣走向更美好的未來。



在表揚大會的開始，由甫獲得全國音樂比賽優等的中山高中行進管樂團帶來的銅管重奏表演，為了這次青年的大會，同學們更是一改往常室外樂的表演方式，重新編曲為表揚大會揭起序幕。



今年學校優秀青年的受獎者，每位除了在校成績優異之外，對於公益服務更是不遺餘力；就讀基隆商工的吳昱萱同學，參加飢餓30的活動，體驗人飢己飢的感受，在學校擔任志工社社長，帶領志工社的同學參與獨居老人關懷、居家清掃與影像紀錄的公益服務工作，樂觀、正向、積極的表現，也讓人為他的熱情感動。



目前就讀輔大聖心高中進修部72歲的陳吳敏阿嬤，因為年輕時家境貧困，沒有能力念書，但這樣的一個心願，一直藏在心中，所以阿嬤懷抱著這樣的夢想，在就讀完國中補校後，進而考取聖心高中的進修部，雖然今天因有其他要事無法參加表揚大會，但陳吳敏阿嬤的精神，是我們年輕人的表率；只要保有一顆不畏困難、勇於為夢想實踐努力的心，就是一顆青年的心。



基隆市各界慶祝106年青年節學校優秀青年表揚名冊類別 學校名稱 姓名社會優秀青年 建德國小教務主任 袁薏晴 太平國小教導主任 曾仁宏 基隆女中專任教師 林宏維 救國團仁愛區團委會 詹淑禎全國大專優秀青年 國立臺灣海洋大學 游安安 國立臺灣海洋大學 劉芷妤 國立臺灣海洋大學 黃治軒 崇右技術學院 司欣錞 經國管理暨健康學院 孔郁淇中等學校優秀青年(高中職) 基隆高中 吳孟儒 基隆女中 張婉歆 基隆商工 吳昱萱 中山高中 何俊賢 安樂高中 楊翔宇 八斗高中 徐浩翔 暖暖高中 楊依婷 二信中學 陳柱宇 光隆家商 江怡蓁 聖心高中 翁秀秀 培德工家 沈姿婷 聖心高中 陳吳敏中等學校優秀青年(國中) 中山高中 蔡夙紜 安樂高中 簡心霈 銘傳國中 林奕葳 中正國中 蕭丞喨 成功國中 蘇祐儀 信義國中 郭佳怡 百福國中 余其勳 明德國中 詹綵芃



建德國中 張杰綸 碇內國中 金詠捷 正濱國中 劉 涔 二信中學 龍怡君 聖心高中 許喬媗



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訊息來源：中國青年救國團



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