疑因近日山區降雨，路況長期脆弱的南投縣仁愛鄉「投89線」力行產業道路16公里處、翠巒部落路段，27日被用路人發現大規模坍方，大量土石自邊坡滑落。（高政光提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年3月27日