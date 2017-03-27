南投力行產業道路坍方中央社 (2017-03-27 17:50)
疑因近日山區降雨，路況長期脆弱的南投縣仁愛鄉「投89線」力行產業道路16公里處、翠巒部落路段，27日被用路人發現大規模坍方，大量土石自邊坡滑落。（高政光提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年3月27日
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