泰國旅遊局率團來台拚觀光中央社 (2017-03-27 17:50)
泰國國家旅遊局東南亞司長蘭娟（左2）27日率泰國當地旅遊業者在高雄行銷泰國觀光，並與高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良（左）等南部旅遊業者交流。中央社記者程啟峰高雄攝 106年3月27日
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