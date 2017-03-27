（中央社記者曾依璇巴黎27日專電）一對法國年輕夫妻花了10個月時間走遍各大洲的9個國家，但這不只是普通的環遊世界，因為他們行囊裡帶著乳酪，沿途讓各國人試吃，並把有趣的反應以文字和影片紀錄下來。



「費加洛報」（Le Figaro）報導，住在南部阿維隆省（Aveyron）的一對夫妻拉古安涅（Mathieu Lagouanere）和卡拉斯（Elodie Calas），於2015年帶著法國乳酪基本款「霍克福」（Roquefort）到各國旅行，向各地居民介紹法國的代表性美食。



霍克福是羊奶製成的藍黴乳酪，白色乳酪體上帶有明顯黴紋，氣味和口味都獨具一格，為法國原產地保護商品（AOP）之一，也就是只有在特定地區、經由一定程序、採用當地原料製造的乳酪，才能稱為霍克福。



這對夫婦讓各國人試吃乳酪時，順便把他們的反應錄影下來，紀錄在自己的部落格上。



兩夫妻在部落格中說，他們希望在環遊世界同時，也把法國的一部分帶給途中遇見的人，因此選了有「法國乳酪之王」之稱的霍克福，這種乳酪的氣味和口味都很強烈，想必能為其他國家的人帶來「異國風情」。



他們出發前沒想到的是，沿途讓人試吃霍克福的小小探險，替他們留下很多美好的邂逅和回憶。



他們走過芬蘭、西班牙、俄羅斯、中國、越南、新加坡、新喀里多尼亞、智利、南非。



各國人對霍克福的反應大不相同：西班牙人嘗過後就沒再要第2次；在中國，他們得用試吃烤蠍子為代價，說服人們吃一口乳酪；新加坡人覺得比想像中要鹹；智利人和南非人則都很能接受。



在芬蘭，他們本想在拜訪耶誕老人時讓他嘗一口，但耶誕老人身邊的維安人員很盡責，沒能達到目的。1060327