記者陳寶印／桃園報導

為增加旅客來桃園市旅遊，市政府近一、二年來積極建設新景點及活化既有景點，最近更持續多個月來並辦理多項特色活動；其中北部橫貫公路沿線的各景點最具特色，加上是全台唯一暢通的橫貫公路，更有台灣最美的檜木公路及拉拉山千年巨木園區，尤其市府全方位推動含大眾、深度、生態三面向的旅遊，與配合梅花季、櫻花季、探險北橫、原鄉輕旅行、豆干節、竹荀節、文藝季、根節蘭展、拉拉山雙鐵、甜柿之夜、溫泉美食節等，依時令帶狀的將北橫最有特色的景致向全國各界推介，深獲業界的讚賞與支持，由於夏季逐漸屆臨，目前逐步欣賞北橫景點是至桃園的最佳去處。

市府風管處二十七日表示，市府在一百零五年在統計整體遊客量上，市府管轄的拉拉山、小烏來、角板山、大慈湖、大溪中正公園五大景區等北橫沿線，除慈湖遊客下挫，小烏來持平以外，其餘皆創佳績，復興角板山行館、拉拉山風景特定區、大溪中正公園更分別成長一至二成，在全台受陸客量下降之時，北橫觀光旅遊依然維持基本盤，實屬難得。

風管處葉宗賦處長指出，以往遊客進入北橫旅遊必經慈湖遊客中心休息的需求己下降，但因北橫觀光產業已展現群聚的樣態，不再是獨挑大樑的形態，如花園農場就有大溪花海、天御農場、富田農場、花開了天花等，還有大溪老茶廠等景點設立，所以分攤了慈湖遊客中心的服務功能，也提供更多樣的服務樣式，是業者、民間與政府共創三贏的結果。

而北橫五大風景區經統計每年共吸引近五百五十萬人次的遊客至各處從事旅遊，市府辦理各項優質的活動時，也確實達到集客北橫沿線的功效，但市府更希望這些觀光效益更能讓在地商店收入增加，北橫的觀光發展己從以往的點發展到面的經營，因此，市府觀旅局樂見北橫總遊客量在不減的情形下，各業界的到客量都是增加的。

觀光旅遊局二十七日也表示，一百零五年慈湖園區遊客數下降有三個因素，一為春夏季下雨天數多於往年。二為附近農場增加提供中繼休息的服務能量。三則為陸客減少。其中慈湖園區一零五年陸客約減少二十五萬人次(非外傳一百萬人次)，這是大陸旅遊型態改變的影響；另因業界服務能量提升分攤慈湖的負擔，因此，觀旅局將會再思策拓展客源，努力提升五大風景區的服務品質，積極辦理特色旅遊活動，至於今年第一季已辦理梅花季、櫻花季、大溪豆干節及透明景觀電梯、木藝生態博物館新館的推出，都再再呈現出市府努力建設推展桃園觀光的成果。而將屆的大溪文藝季等活動將會再締造佳績。