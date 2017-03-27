記者陳木隆／宜蘭報導

在宜蘭縣五結鄉公所的積極推廣及在地產業的密切配合下，鄉內的特產和觀光賣點逐漸提升能見度，一年四季各有特色。值此春天時節，更是披上繽紛亮麗的氣氛，除了原有的人文史蹟，更有春耕的盎然綠意，與美麗的風景名勝相互輝映，真是個春遊的好去處。

冬山河蜿蜒流經五結鄉境，與蘭陽溪會流入海，這條生命之河不僅為在地居民孕育豐饒物產，在完成截彎取直後又有親水公園，加上自行車專用道、國立傳統藝術中心，以及優質民宿的出現，更添觀光休閒的亮點。

據文獻記載，冬山河由五十二甲溪、羅東溪、里荖(腦)溪、鼎橄社溪、奇武荖溪等五條支流合併整治而成，親水公園當年的規劃是以「親近水、擁有綠」為主題，意味在夏季親水、春季擁抱綠色環境，常可看見人們在公園裡優閒散步的身影。

而在親水公園的周遭，亦有多處景點名勝值得探訪，在附近冬山河舊河道岸邊，留有些許噶瑪蘭流流社的史蹟，有間古厝向人們訴說著葛瑪蘭族的文化故事；又與冬山河道相距不遠處，是著名的五十二甲濕地，多元的水生動植物，是賞鳥及生態觀察的佳處。

除了噶瑪蘭遺址外，素有「溪南第一街」雅譽的利澤簡老街，也是值得遊賞的地方，迄今保有傳統樣貌，現在更有無獨有偶戲團進駐，為老街注入表演藝術新元素，期望成為國內最具規模的現代偶戲創作基地。同時也連結在地社區，勾勒出以偶戲美學為核心的村落輪廓；成為製偶、排戲和演出重鎮的偶戲村，歡迎遊客的到來，與偶戲互動體驗及欣賞精緻偶戲。

最近重新開園的國立傳統藝術中心，不僅有「工藝･經典･美學―盡看臺灣百年工藝」大展、「傳奇話世紀、金光耀傳藝」金光布袋戲史豔文47週年傳奇特展，每個月都會安排表演，對於傳統藝術有興趣的朋友們，是不容錯過的選擇呢!

在五結有：國家級濕地、小河文明、風景名勝、傳統老街、田野風光，以及表演藝術之美，環繞著五結鄉人文精華的河域水岸，在不同季節各有不同的迷人風貌，值得細細遊賞。趁著春的季節，歡迎大家到五結一探究竟，在人生旅程留下美好的片段。