八里2處秘境 「柚」見花飄香旅遊經 (2017-03-27 15:29)
柚花如雪飄香
中秋時柚子是最應景的食物，而萬物總是開花結果，把時間往前推，此時正是柚花綻放之時，想聞淡淡柚花花香嗎？想隨著這小白花感受這柚花祕境嗎？新北農業局推薦2處八里賞柚花的私房景點，預計3月下旬盛開，民眾不妨到八里尋遊散步踏青，享受微風輕拂帶來的陣陣柚花香及週邊的景點。
八里區為新北市文旦柚最主要的產區，種植面積約225公頃，現在有2條秘境現蹤，民眾可選擇從龍米路二段走牛寮埔(北52線)到西龍巖沿路，從旁望去就可以俯瞰整個台北港，視野極佳，而在西龍巖旁有著70公頃的柚子園即將盛開柚花，民眾可以伴隨著花香，走進百年古蹟西龍巖中祈福許願；另外，還從中華路口沿荖阡坑路(北49線)到桃樂絲森林農場，沿路有著50公頃的柚子園，從旁望去就可以親近柚花，享受濃郁花香，還可以品嚐最美味的柚香餐點。
桃樂絲森林農場主人林炳昌表示，柚花甜而不膩的香味很受大眾歡迎，為了有效利用柚花，農場研發出許多關於柚花的產品，例如將新鮮花瓣加入茶品內，製作成柚花奶茶、柚花綠茶等飲品，讓民眾可享受到柚花香氣在口中綻放的芬芳，此外更研發出柚花相關副產品，如柚花精油保濕乳液、洗髮皂、精油純露等產品，讓柚花不只欣賞聞香，也能融入日常生活中。
八里區農會表示，文旦柚屬芸香科作物，大致上從3月中旬到清明節正逢花期，花色潔白，花的尺寸在所有柑橘類中最為碩大，開花時具有濃郁花香，盛開時滿樹潔白，猶如三月雪。今年3月份整體溫度偏低，開花速度略為緩慢，預計3月底至清明節盛花期。
清明適逢四天連假，時序又恰遇柚花開花季節，民眾不妨到八里欣賞雪白的柚花，漫步在雅緻的花香之中，再計劃到八里及淡水週邊一日遊，如十三行博物館、挖子尾保留區、八里渡船碼頭與八里左岸碼頭等感受在地景點與當地美食！
圖片：新北市農業局提供
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