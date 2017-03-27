奇幻山林輕食民宿 放空好拍私房推薦景點家 Tripass (2017-03-27 14:30)
文／MOOK景點家克里斯多福整理報導
在山林秘境中，感受大自然的芬芳氣息，在悠閒的午後輕啜一杯茶或咖啡，享用美味的輕食，是件可以脫離城市紛擾與舒緩疲憊心靈的行程。位在苗栗南庄鄉的群山之中，有一間被青山環繞的咖啡廳民宿 - 山行玫瑰與山行寄野，這裡可以看到遺世而獨立的景致，雲霧寮饒充滿了千變萬化的雲山水，每逢春季還可以欣賞到櫻花綻放，宛如世外桃源，遊客們下次不妨可以來此地住上一晚，抑或是享用餐點，體驗被大自然的擁抱。
山行玫瑰隱身在絕美群山之中 (圖片來源／山行玫瑰與山行寄野)
山行玫瑰俯瞰圍繞山景與藍天白雲 (圖片來源／山行玫瑰與山行寄野)
山行玫瑰宛如仙境一般 (圖片來源／山行玫瑰與山行寄野)
每逢春季可以在山行玫瑰賞到櫻花 (圖片來源／山行玫瑰與山行寄野)
山行玫瑰 (圖片來源／山行玫瑰與山行寄野)
山行玫瑰於20年前，由主人楊爸爸和楊媽媽買下了這裡，本來是準備退休後要生活的地方，之後在大家口耳相傳之下，越來越多人來到了這裡，也因此愛上了這裡，受到紛紛建議開放這裡與眾人分享。楊媽媽與其二姊深愛玫瑰，於是將這裡取名為「山行玫瑰」，並於2000年1月1日正式對外營業，希望來到這裡的每位客人，都可以享受這裡的自然、清幽、山林之美。
自然、清幽的山行玫瑰 (圖片來源／山行玫瑰與山行寄野)
山行玫瑰 (圖片來源／山行玫瑰與山行寄野)
山行玫瑰 (圖片來源／山行玫瑰與山行寄野)
山行玫瑰 (圖片來源／山行玫瑰與山行寄野)
山行玫瑰 (圖片來源／山行玫瑰與山行寄野)
山行玫瑰 (圖片來源／山行玫瑰與山行寄野)
山行玫瑰 (圖片來源／山行玫瑰與山行寄野)
【Info】
山行玫瑰與山行寄野
地址：苗栗縣南庄鄉東河村12鄰橫屏背25-1號
電話：(03) 782 - 4938
營業時間：10:00 - 18:00
巴黎鐵塔降落台灣餐廳！浪漫歐風法式料理
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15026
關鍵字：
上一則：清甜「仙草」 口口留香
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
HTC WILDFIRE 手機保護套．矽膠 手機 保護套．手機保護套 sony xperia．iPhone4 手機 保護套．三星 Note3 手機保護套．Htc m7 手機保護套．iPhone 4 手機保護套．手機 保護套 L22．htc 手機保護套．三星 手機 保護套．Sony Z 手機保護套．iphone 5 手機保護套．Galaxy s2 手機保護套．果凍 手機 保護套．z2 手機 保護套．手機 保護套．MOFI 手機 保護套．ZenFone6 手機 保護套．Vacii Haute 手機保護套．皮革 手機 保護套．手機保護套．A7 手機 保護套．變形手機 保護套．IPHONE 手機 保護套．NOTE3 手機 保護套
- 【M2M】V形亮片領口拼接蕾絲長袖洋裝(共二色)
- 【COACH】LOGO防刮PVC皮帶(深咖啡)
- CHANEL 經典菱格紋羊皮帆布飾邊黑鍊轉釦三層單肩/斜背包(紅
- 【Pandora】2017新款愛心鋯石圓珠釦蛇環純銀手鍊手環(59074
- digiXtudio專業30W省電白光50公分攝影棚套組
- Nike 休閒鞋 AF1 Ultra Flyknit 男鞋
- BOTTEGA VENETA經典編織小羊皮直立單把單把手提/肩背包(大-
- 【大巨光】廚房檯面RO兩用水龍頭_不鏽鋼(TAP-506018)
- 【今生金飾】如意降臨-幸運之墜(純黃金墜飾)
- GUCCI 經典Micro Guccissima壓紋牛皮對折多卡長夾(藏藍)
中部以南多處空品差 沙鹿線西達紅害【中央社】
不可能住宿體驗 全球十大海底飯店【景點家 Tripass】
最神秘360度環景秘境 布陣圖唐式建築園區【景點家 Tripass】
貴婦百貨綠意盎然 歐風庭園美景正好拍【景點家 Tripass】
全球第一米其林拉麵 一星級Tsuta蔦登台【景點家 Tripass】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》