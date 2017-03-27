文／MOOK景點家克里斯多福整理報導

在山林秘境中，感受大自然的芬芳氣息，在悠閒的午後輕啜一杯茶或咖啡，享用美味的輕食，是件可以脫離城市紛擾與舒緩疲憊心靈的行程。位在苗栗南庄鄉的群山之中，有一間被青山環繞的咖啡廳民宿 - 山行玫瑰與山行寄野，這裡可以看到遺世而獨立的景致，雲霧寮饒充滿了千變萬化的雲山水，每逢春季還可以欣賞到櫻花綻放，宛如世外桃源，遊客們下次不妨可以來此地住上一晚，抑或是享用餐點，體驗被大自然的擁抱。