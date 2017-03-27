美國大學籃球NCAA錦標賽，最後兩場菁英八強賽事，南區頭號種子北卡羅萊納大學最後一秒跳投命中，以75比73氣走二號種子肯塔基大學。東區四號種子佛羅里達則以70比77敗給七號種子南卡羅萊納，南卡校史首度晉級最後四強。（陳楷報導）



NCAA錦標賽校史累計124勝的肯塔基出戰121勝的北卡，北卡最後五分鐘連得12分，不過肯塔基的福克斯跟蒙克回敬三個三分球，剩下七秒蒙克在兩位北卡球員包夾下三分線出手破網，73比73追平。北卡控球平森運球反攻，切到罰球線短傳給本來要幫忙擋人的大二前鋒梅耶，梅耶馬上出手命中，時間只剩0.3秒，肯塔基連兩年被擋在最後四強門外，而北卡連續兩年也是校史第20次晉級最後四強；替補大前鋒梅耶本季平均每場只得5.5分，但十六強對巴特勒拿下16分，八強對肯塔基投九進六又攻下17分，最後一秒的致勝跳投價值連城。



至於南卡在錦標賽先後打敗了二號種子杜克跟三號種子貝勒，對佛羅里達兩隊全場交換了14次領先，十度打成平手，佛羅里達上半場領先七分但下半場14次三分線出手都沒進，最後四分鐘只進三球，而南卡後衛索朗維爾連得八分，剩下四十秒又抄球取得五分保險，南卡過去44年來沒有贏過一場錦標賽，今年卻四連勝寫下校史最佳戰績，最後四強將出戰岡查加大學。



