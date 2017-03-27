中華職棒／中職開幕周熱烈開打 票房不升反降NOWnews今日新聞 (2017-03-27 16:06)
中職28年開幕戰25日起熱烈開打，第一周3場比賽，跟去年同期相比，由於球場容納量跟對戰組合關係，整體票房不升反降，共吸引28077位球迷進場，跟去年39171位球迷進場相比，少了11094位球迷。
去年開幕戰對戰組合是人氣對戰球隊中信兄弟出戰Lamigo桃猿，共吸引19393位球迷入場，創下史上最多球迷參與開幕戰的紀錄，此外，猿象大戰4小時49分，也是開幕戰紀錄。
不過今年富邦悍將歷史首戰礙於新莊球場滿場也只能坐滿12500位球迷，加上第二天也直到賽前才能確定開打，天候狀況不是很穩定的狀況下，共有5918位球迷進場，而去年編號2號的比賽因雨延至4月4日打，但也吸引10366位球迷觀賞，因為當天是清明節休假，也算十分合理。
此外，今年中信兄弟主場開幕戰已是近5年首度進場人數沒有破萬，連3年打進冠軍賽卻未奪冠，也讓人感到稍微詭譎的氣氛。
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