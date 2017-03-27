美國職棒大聯盟熱身賽，邁阿密馬林魚的陳偉殷第五次登板出戰聖路易紅雀，先發五局用了83球，被打七支安打包括兩發全壘打，另外三次三振一次保送，自己還打出了到大聯盟的第一支安打，最後馬林魚以零比三被紅雀完封。而被聖地牙哥教士簽下來的郭泓志也被叫上大聯盟，中繼兩局沒有失分，教士以一比三敗給科羅拉多洛磯。



（陳楷報導）



剛剛才幫波多黎各打到經典賽亞軍的捕手莫林納二局兩好球沒有壞球打出左外野陽春砲，三局佛勒又把外角快速球打成左外野全壘打，紅雀熱身賽18場比賽揮出19發全壘打領先大聯盟，陳偉殷也不清楚自己為什麼今年熱身賽只投了16局卻挨了六發全壘打，目前防禦率3.38。「比較慶幸的就是不是壘上有人被打，自己嘗試投各種球路，被打了也不想再多想。」



值得一提的是五局兩出局一壘有人時輪到陳偉殷打擊，面對右投手里克出棒打成二壘壘包旁深遠滾地球，紅雀科爾頓王處理不及，變成內野安打。「開心是還好，主要是大家都很期待。至少碰得到球就好了。」



季前跟教士簽下小聯盟合約的郭泓志則被叫上去支援熱身賽，對洛磯六局登板投了兩局31球，壞球比好球多累計兩次保送一次三振但沒有被敲安打，這是他2011年球季結束離開道奇以後，首次在大聯盟亮相。



