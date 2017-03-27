韓職／5場開幕戰 全洋投先發NOWnews今日新聞 (2017-03-27 16:07)
南韓職棒球季賽31日全面開打，今天10支球團公布開幕戰先發投手，清一色全由洋投擔任，其中斗山熊洋投Dustin Nippert連續第7年投開幕戰。
斗山熊已連2年贏得韓職總冠軍，本季開幕戰斗山熊由Nippert先發，他去年戰績22勝3敗、防禦率2.95，拿到勝投王及防禦率王，並獲選年度MVP。斗山熊開幕戰對手韓火鷹則由新洋投Carlos Villanueva先發。
耐克森英雄與LG雙子星在高尺巨蛋開戰，耐克森英雄由Andy Van Hekken先發，LG則由Henry Sosa主投。
NC恐龍對樂天巨人之戰，NC恐龍推出去年效力印地安人隊的Jeff Manship先發，他去年曾在世界大賽出賽，樂天巨人則由Brooks Raley先發，這是他近3年第2次投開幕戰。
SK飛龍對KT巫師，SK飛龍由Merrill Kelly先發，對戰KT巫師新洋投Donn Roach。三星獅對起亞老虎，則是Zach Petrick對戰Hector Noesi。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Mustela 慕之恬廊 vbc．慕之恬廊 維他命 護膚膏．Mustela 慕之恬廊 沐浴油．MUSTELA 舒恬良柔舒霜．慕之恬廊 防曬．Mustela 慕之恬廊 SPF50．Mustela 慕之恬廊 雙潔乳．慕之恬廊 俏媽咪．Mustela 慕之恬廊 冷霜．Mustela 防曬乳．Mustela 慕之恬廊 孕膚油．Mustela 哺乳護理膏 30ml．mustela 慕之恬廊 潤身乳．慕之恬廊 舒恬良柔舒霜．Mustela 慕之恬廊 防曬乳．Mustela 慕之恬廊 150ml．Mustela 慕之恬廊 潤膚乳．Mustela 慕之恬廊 舒恬良．Mustela 慕之恬廊．Mustela 慕之恬廊 禮盒．Mustela 慕之恬廊 雙效．Mustela 慕之恬廊 按摩油．Mustela 慕之恬廊 妊娠．Mustela 慕之恬廊 兒童．護膚膏 mustela．Mustela 慕之恬廊 修護霜．Mustela 慕之恬廊 防曬．Mustela 慕之恬廊 40ml．Mustela 慕之恬廊衛蓓欣．Mustela 慕之恬廊 200ml
- Bed Maker-綠巨人 2P雙人 復古經典/布藝沙發/復刻沙發
- 燒桐-雋臻傳世-典藏簞笥衣櫃(職人手工)
- 【夢工場】灰色調性天絲兩用被床包組(加大)
- Hello Kitty 冒險環島之旅時尚品味優質腕錶(黑)-LK616LBBS-
- 【GUNG DAI GD-800/GD800櫥下型觸控式三溫飲水機】搭配愛惠
- 【HERMES】Un Jardin Apres La Mousson 印度花園中性淡香水
- 【Lavy】杏仁酸 妊娠除紋霜 100ml 3入 媽媽體驗有感！妊娠
- JanSport 校園背包(RIGHT PACK)-金橙色
- SilverTown銀鎮 捲捲十字架純銀項鍊
- Bernice - 威爾斯黑腳亞麻紋皮餐椅(灰)
費德勒連救兩賽點險勝伯蒂奇 晉級邁阿密賽四強【北京新浪網】
日花滑美女曝多次邀羽生結弦遭拒 與同門熱戀中【北京新浪網】
花滑名將關穎珊離婚 身價上億或付老公贍養費【北京新浪網】
邁阿密賽克耶高斯雙殺茲維列夫 再進四強戰費德勒【北京新浪網】
臺中古蹟車站百年慶 邀民眾站上鐵道聽音樂【大成報】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》