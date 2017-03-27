南韓職棒球季賽31日全面開打，今天10支球團公布開幕戰先發投手，清一色全由洋投擔任，其中斗山熊洋投Dustin Nippert連續第7年投開幕戰。

斗山熊已連2年贏得韓職總冠軍，本季開幕戰斗山熊由Nippert先發，他去年戰績22勝3敗、防禦率2.95，拿到勝投王及防禦率王，並獲選年度MVP。斗山熊開幕戰對手韓火鷹則由新洋投Carlos Villanueva先發。

耐克森英雄與LG雙子星在高尺巨蛋開戰，耐克森英雄由Andy Van Hekken先發，LG則由Henry Sosa主投。

NC恐龍對樂天巨人之戰，NC恐龍推出去年效力印地安人隊的Jeff Manship先發，他去年曾在世界大賽出賽，樂天巨人則由Brooks Raley先發，這是他近3年第2次投開幕戰。

SK飛龍對KT巫師，SK飛龍由Merrill Kelly先發，對戰KT巫師新洋投Donn Roach。三星獅對起亞老虎，則是Zach Petrick對戰Hector Noesi。