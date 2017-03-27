韓媒:韓海軍舉行「天安號」沉沒7周年追掉儀式北京新浪網 (2017-03-27 15:47)
中新網3月27日電 據韓國國際廣播電台報導，當地時間26日，「天安號」沉沒7周年追悼儀式在京畿道平澤市海軍第二艦隊司令部舉行。
據報導，當天，遇難者遺屬、「天安號」將士、天安號財團和國家報勛處有關人士、平澤市長孔在光等400多人以及參加「禿鷲」演習的美國陸軍第二師團和海軍15戰隊所屬官兵出席了儀式。
韓國海軍第二艦隊司令夫錫宗（音）致悼詞表示，「絕不會忘記『天安號』士兵們的名譽和犧牲」。
另據報導，適逢「天安號」沉沒7周年，韓國政界紛紛強調安保的重要性，並呼籲應對朝鮮「挑釁」。
2010年3月26日，韓國「天安號」巡邏艦在韓國西部海域值勤時因發生爆炸而沉沒。同年5月20日，由韓、美、英等國專家組成的聯合調查團公佈調查結果稱，爆炸事件為朝鮮所為，但朝鮮予以否認。
同年5月24日，韓國政府出台「5？24對朝制裁措施」，重點內容包括禁止朝鮮船舶在韓國領海航運、中斷韓朝貿易、禁止韓國人訪問除開城工業區和金剛山之外朝鮮地區、禁止對朝新增投資、在原則上中斷對朝援助項目等。
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