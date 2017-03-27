中新網3月27日電 據日媒報導，日本從2018年度開始投入使用的高中地理歷史和公民教科書中加入了關於安保相關法的詳細記述。日本文部科學省提出意見稱，教科書中應該在介紹近現代史和領土的內容的同時寫上日本政府的見解。

資料圖：日本國旗

據報導，某政治和經濟教科書介紹了安保法和集體自衛權，其中有「對於事關生存危機的事態，可以行使武力」等內容，被日本文科省認為是「學生難以理解的表述」。

寫上「沒有其他適當手段」、「在所需最低限度下行使」等行使武力的「新三要素」之後才獲得審查合格。日本文部科學省的負責人強調，「法律制度的詳細介紹自不必說，為了讓學生理解如何在限定條件下允許行使集體自衛權，不能去掉新三要素」。

在近現代史的授課方面，日本史、世界史及政治和經濟總共11個科目應用了要求寫下政府見解的2014年新審定標準。

在某政治和經濟教科書中，日本文科省針對慰安婦起訴日本政府要求補償的記述指出，「沒有基於政府的統一見解」。后又追加指出，「日本政府的立場是對於所有的賠償問題都通過法律手段解決」。