日本新版教科書增加新安保法內容 介紹詳盡北京新浪網 (2017-03-27 15:49)
中新網3月27日電 據日媒報導，日本從2018年度開始投入使用的高中地理歷史和公民教科書中加入了關於安保相關法的詳細記述。日本文部科學省提出意見稱，教科書中應該在介紹近現代史和領土的內容的同時寫上日本政府的見解。
據報導，某政治和經濟教科書介紹了安保法和集體自衛權，其中有「對於事關生存危機的事態，可以行使武力」等內容，被日本文科省認為是「學生難以理解的表述」。
寫上「沒有其他適當手段」、「在所需最低限度下行使」等行使武力的「新三要素」之後才獲得審查合格。日本文部科學省的負責人強調，「法律制度的詳細介紹自不必說，為了讓學生理解如何在限定條件下允許行使集體自衛權，不能去掉新三要素」。
在近現代史的授課方面，日本史、世界史及政治和經濟總共11個科目應用了要求寫下政府見解的2014年新審定標準。
在某政治和經濟教科書中，日本文科省針對慰安婦起訴日本政府要求補償的記述指出，「沒有基於政府的統一見解」。后又追加指出，「日本政府的立場是對於所有的賠償問題都通過法律手段解決」。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Mauboussin 夢寶星】Pour Lui Time Out 絕對瞬間 男性淡
- NIKE AIR MAX 90 ESSENTIAL-男
- 【FIYTA飛亞達】心弦系列機械錶灰白色錶盤藍色皮革錶帶女錶
- 【PONY】女 輕量慢跑鞋 START NEO 時尚動感系列(淺灰黃 71W
- Salvatore Ferragamo 經典果凍漆皮磁釦肩背/斜背包(桃粉紅)
- 【女】HAWANA哈瓦那原創手工鞋 X系列Route自信之路-摔花牛
- EMILIO PUCCI 經典幾何印花牛皮飾邊PVC子母購物包(中-松石
- FENDI ZUCCA 經典緹花兩用波士頓包(咖啡色)
- (男)NIKE FLYKNIT RACER 慢跑鞋
- IS愛思 多功能汽車行動電源 行動電源VPS-03
外媒:英國特種分隊將常駐倫敦 應對恐怖襲擊【北京新浪網】
日大臣:不想看到台灣還有不吃福島食品的現象【北京新浪網】
威廉王子勤務機差「半秒」撞無人機【北京新浪網】
柯文哲馬來西亞大啖肉骨茶【中央社】
讓女兒改姓「阿拉」被拒 美國夫婦不惜告官【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》