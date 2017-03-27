地方中心／台北報導

乍暖還寒的時節既能體健舒爽，又能悠哉賞櫻的活動是什麼？當然非泡湯莫屬啦！請跟著我們特別規劃北台灣最著名溫泉景點，來一趟總括歷史、人文、自然超經濟又實惠的泡湯體驗行。早期北投有青磺、白磺還有山上的鐵磺，整個北投可以浸泡的溫泉有11種之多，當時達官貴族能在北投擁有一間房舍是很光榮的事呢！日人以異鄉故鄉化來經營北投，造就了此區眾多特殊文化，圍繞浴場擴建的公園正默默說著歷史等著大家來挖掘。

公園處長黃立遠表示，搭乘捷運到新北投站轉個公車230小22到義方國小站正對面即可達深受巷仔內市民喜愛的泉源47.48公園，磺港溪上游貫穿且三面環山，半戶外的泡腳池讓您全然放鬆享受四周綠靜山景，離去時別忘了於清幽的園內散步更加能滌化身心。接下來轉攻位於北投中和街200號同樣由磺港溪流貫穿的復興公園，園內設置有拱橋、九曲道、各式涼亭等，充滿古典雅致。此處泡腳池可容納50位民眾體驗泉質接近地熱谷之青磺，一般坊間認為對於慢性皮膚病、紓解關節肌肉痠痛、促進新陳代謝有不錯的效果喔！

公園處陽明所林晁嘉主任表示，春遊民眾可以散步走至鄰近捷運新北投站的北投公園，入口整點燈光音樂飛舞的跳泉迎接遊客，此刻北投公園及鄰近文化公園內櫻花、杜鵑接力綻放，伴隨著千禧湯露天溫泉浴池泡湯氛圍，當然是國、內外旅客必遊之處。園區內共設有6座大眾池，泉溫介於攝氏38至42度之間。整體設計為仿日式建築，多使用原石、木材等自然材質為主，票亭及廁間屋頂則為黑色文化瓦，洋溢著日式氛圍。

泡完湯想尋古訪實請到原是公共浴場現為北投溫泉博物館一探究竟，此處復古風味濃厚更收藏800公斤北投石是鎮店之寶，你可知她是全世界4000多種礦物中唯一以台灣命名的呢!浴場內圓柱圍起的浴池與兩側牆上的鑲嵌彩色玻璃，提供了明亮華麗的沐浴氣氛。1998年10月31日正式重新開放使用，展示北投溫泉史料。再往裡走尋訪北投溫泉的源頭，同時也是該區域內水溫最高的溫泉-地熱谷公園，泉水因高溫形成煙霧圍繞園區，使人進入仙境般的美景，水質屬青磺對於支氣管、筋骨關節等皆有助益，適合全家大小一同前來觀賞遊歷。

另外，北投的文化景點更不可少，梅庭建於1930年代末，曾為于右任先生的避暑別館，門口柱上刻有其手書「梅庭」題字。館內對大師有詳盡介紹並展示多幅書帖，日式木構架風格映著文風，庭院外牆以城垛型式建構，後院綠樹成蔭幽雅蒼鬱。續走進北投圖書館：這臺灣首座綠建築節能圖書館，曾榮獲美國網站Flavorwire.com評選為「全球最美25座公立圖書館」之一， 91年7月重建此公共綠建築讓它看起來像是森林裡的樹屋。你可知它為何是這個形狀？其實是因為當初這邊有幾顆漂亮不希望被移植的樹,於是在設計上為讓它們能共生共榮就成了如今的景象呢！如此豐富的行程最適合春遊時刻全家造訪，快來體驗身、心、靈一次滿足的溫泉之旅吧！