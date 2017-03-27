鄭文燦：蔡總統28日宣布桃園前瞻基建中央社 (2017-03-27 15:53)
（中央社記者卞金峰桃園27日電）桃園市長鄭文燦今天說，行政院前瞻基礎建設計畫，包括鐵路地下化、捷運綠線、捷運綠線延伸至中壢站等，總統蔡英文明天視察桃園時會宣布相關重大建設。
鄭文燦今天說，行政院日前宣布前瞻基礎建設計畫，這是桃園30年來獲得最多預算支持的重大基礎建設計畫。蔡總統明天視察桃園新屋農業博覽會基地，會宣布前瞻計畫涵蓋桃園的重大建設項目。
鄭文燦指出，桃園鐵路地下化總經費約新台幣964億元，包括新北市鳳鳴段，由新北鳳鳴站開始高架轉地下，地下化全長約18公里，新增新北鳳鳴、中路、永豐、中原及平鎮5站，原有桃園、中壢、內壢站更新前後站打通，合計消除8座高架橋、8座地下道及20座平交道城市不再阻隔，促成桃園及中壢前後站融合發展。
鄭文燦表示，桃園市府推動「內壢之心—內壢變身改造計畫」以台鐵內壢站地下化為核心，重新規畫、拓寬自立里和自治里等周邊道路，適當開發讓內壢後站與元智大學、遠東的廠區連結更加方便。
他說，桃園市府與國防部軍備局協商，整體規畫內壢北營區設置包括公園、社會住宅及其他公共設施，讓內壢有更大的公共活動空間，鐵路地下化後，新增中原站也要設置新道路，打通台1線與中原大學，中原營區將規畫為中原創業村，打造青年創業聚落。
他指出，主要行經桃園區中正路市中心的捷運綠線，總經費約982億元，橫跨蘆竹、大園、桃園、八德區，共27公里設21座車站。
他表示，捷運綠線中壢延伸線由八德重畫區、霄裡、中山東路及環中東路，延伸至臺鐵中壢車站長7.8公里共設7座車站，與機場捷運串連後，將成口字形環狀捷運大幅提高交通效益。
另外，鄭文燦也強調，交通部高鐵工程局正進行機場捷運A23中壢車站規畫，讓鐵路在上、捷運在下，此部分已完成基本設計。1060327
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 皮爾帕門午茶全開式記憶獨立筒3.5尺單人
- 《格藍傢飾》凱特絲毯-皇冠黑灰(160x230CM)
- 【SYM三陽機車】JET 125 單碟版-2017新車(24期0利率)
- Piyet 200x200cm背景架含白色背景布
- VOGUE 嶄新系列三眼計時腕錶-IP黑x白時標 9V1407-251D-B
- STAR 藝術時尚簡約風情腕錶-白x黑 9T1407-431S-W
- 【Miller Harris】巴黎菸草淡香精 100ml(Feuilles De Tabac
- 【FIYTA飛亞達】卓雅系列復古造型機械錶白色錶面咖啡色皮革
- digiXtudio 70cm攝影棚(70cm+250W雙燈) - 經濟型
- 【REEBOK】Print Smooth ULTK 運動 男鞋 慢跑鞋 低筒 跑鞋
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》