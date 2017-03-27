（中央社記者卞金峰桃園27日電）桃園市長鄭文燦今天說，行政院前瞻基礎建設計畫，包括鐵路地下化、捷運綠線、捷運綠線延伸至中壢站等，總統蔡英文明天視察桃園時會宣布相關重大建設。



鄭文燦今天說，行政院日前宣布前瞻基礎建設計畫，這是桃園30年來獲得最多預算支持的重大基礎建設計畫。蔡總統明天視察桃園新屋農業博覽會基地，會宣布前瞻計畫涵蓋桃園的重大建設項目。



鄭文燦指出，桃園鐵路地下化總經費約新台幣964億元，包括新北市鳳鳴段，由新北鳳鳴站開始高架轉地下，地下化全長約18公里，新增新北鳳鳴、中路、永豐、中原及平鎮5站，原有桃園、中壢、內壢站更新前後站打通，合計消除8座高架橋、8座地下道及20座平交道城市不再阻隔，促成桃園及中壢前後站融合發展。



鄭文燦表示，桃園市府推動「內壢之心—內壢變身改造計畫」以台鐵內壢站地下化為核心，重新規畫、拓寬自立里和自治里等周邊道路，適當開發讓內壢後站與元智大學、遠東的廠區連結更加方便。



他說，桃園市府與國防部軍備局協商，整體規畫內壢北營區設置包括公園、社會住宅及其他公共設施，讓內壢有更大的公共活動空間，鐵路地下化後，新增中原站也要設置新道路，打通台1線與中原大學，中原營區將規畫為中原創業村，打造青年創業聚落。



他指出，主要行經桃園區中正路市中心的捷運綠線，總經費約982億元，橫跨蘆竹、大園、桃園、八德區，共27公里設21座車站。



他表示，捷運綠線中壢延伸線由八德重畫區、霄裡、中山東路及環中東路，延伸至臺鐵中壢車站長7.8公里共設7座車站，與機場捷運串連後，將成口字形環狀捷運大幅提高交通效益。



另外，鄭文燦也強調，交通部高鐵工程局正進行機場捷運A23中壢車站規畫，讓鐵路在上、捷運在下，此部分已完成基本設計。1060327