跟著大韓航空 玩轉俄羅斯旅遊經 (2017-03-27 14:22)
【旅遊經 王政報導】
提起俄羅斯，印入腦海的不外乎優美的建築設計、堅毅的民族風格，以及舉世聞名的伏特加，但苦於台灣沒有直飛航班，因此讓許多民眾對於俄羅斯大多充滿興趣、卻只能止於想像。
人潮眾多的仁川機場，美好的俄羅斯之旅就從這裡出發！（圖片提供／旅遊經）
既然想去俄羅斯又想要旅程能夠便利、輕鬆，那就選擇定位為「名牌航空公司」的大韓航空出發吧！大韓航空擁有飛航全球的密集網絡，在優異的飛航服務與充沛運能帶動下，從仁川機場開拓出飛航到世界各地的便捷橋樑，而台灣與韓國兩地之間大韓航空也擁有傲視航空界的航班，讓您能天天出發、輕鬆銜接到世界各地。
靜落在莫斯科的克里姆林宮，四周環境優美，交通便捷。（圖片提供／旅遊經）
為什麼選擇大韓航空最便利？大韓航空透過仁川樞紐飛向全球，近年來仁川機場蟬連多次全球第1名機場的殊榮，並且擁有世界一流的機場免稅購物等優勢，加上最佳機場服務、最潔淨機場等獎項加持，讓每位到訪的旅客不論轉機或出入境，都能享受到最舒適的環境。
藍天白雲配上多彩的聖彼得堡教堂，最濃厚的俄羅斯風情就在這裡。（圖片提供／旅遊經）
出遊為求方便，旅客大多都選擇直飛航班，倘若沒有直飛的選擇，那轉機時間便成為最重要的評估點了。大韓航空之所以深受無數中轉的國際旅客喜愛，莫過於它擁有全球最短45分鐘的轉機時間，能大幅減少旅程中不必要的時間浪費，以最快的速度抵達目的地或返回家中。
夕陽餘暉輕倚靠在俄羅斯的城市，增添了城市的迷人之處。（圖片提供／旅遊經）
大韓航空也與金龍旅遊、信安旅遊、行家旅遊、開喜假期、環宇國際等專家攜手推出【大韓航空—金采俄羅斯10日】，讓您深度感受俄國風情。俄羅斯部分大韓航空擁有聖彼得堡、莫斯科2大航點，透過向北飛行、雙點進出的模式，讓您的旅程不會來回拉車，能夠一次玩到最精華的景點。加上航班早去晚回的優勢，更能讓您玩到最後、玩到最盡興。想知道更多俄羅斯旅遊訊息，請洽大韓航空或上述旅行社。
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