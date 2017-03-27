中新網3月27日電 據日媒報導，當地時間本月27日上午9點20分左右，位於日本栃木縣那須町湯本的「那須溫泉FAMILY滑雪場」發生雪崩，當時正在登山的高中生等人被捲入其中。

據當地消防透露，目前已知有12人陷入雪崩，被認為是高中生的8人處於心肺停止狀態，1人下落不明，還有包括1名教師在內的共計3人受傷。

當地消防部門還表示，這些高中生等人是在滑雪場的高處登山時被捲入雪崩的。