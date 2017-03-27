東京中小學《奧運讀本》被指違反奧運憲章精神北京新浪網 (2017-03-27 15:06)
中新網3月27日電 據日媒報導，有關日本東京都教育委員會單獨製作的介紹2020年東京奧運會和殘奧會的《學習讀本》，本月27日，約110名東京都居民申請居民監查（審計），認為關於國旗和國歌的表述違反《奧運憲章》的精神，分發所用的費用屬於違法支出，要求東京都教育長中井敬三等人退還約1.6億日元（約合人民幣996萬元）經費。
報導稱，東京都教委2016年3月向東京都內所有中小學分發《學習讀本》，要求學生在上課時學習奧運歷史等知識。
據監查申請書等資料記載，《學習讀本》中有關頒獎儀式的形式寫道，「升國旗」、「奏國歌時應表達敬意，起立脫帽」（初中篇）。
但截至2003年的《奧運憲章》規定的是並非國旗國歌，而是「代表團旗幟」和「代表團歌」，而目前的憲章本身不再規定旗幟和歌的內容。
據報導，監查申請人主張，「目前的憲章中明確寫道『奧運是運動員之間的競爭，並非國家間的競爭』，讀本明顯違反這一精神。」
申請人還強調，「這是強制開展給孩子灌輸錯誤知識和單方面觀念的教育，是違反法律和憲法的。」
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