影／李沛旭開車直播 網友化身鍵盤柯南：雙黃線迴轉！NOWnews今日新聞 (2017-03-27 14:54)
模特兒出身的李沛旭因演出偶像劇《犀利人妻》和《小資女孩向前衝》打開演員之路。工作忙碌之餘，李沛旭也常在臉書分享生活點滴，與粉絲互動。昨（26）日李沛旭一邊開車，一邊直播，竟被網友發現他疑似在雙黃線上違規迴轉。
李沛旭昨（26）日在開車上班的路上，用臉書直播。影片長達19分鐘，李沛旭都不發一語，專注的直視前方。沒想到卻有眼尖的網友發現，李沛旭似乎在雙黃線迴轉，若屬實依法可開罰900元。
雖然整部影片李沛旭都沒有分心和網友聊天，但還是引來不少粉絲留言，討論他的車款，還有為什麼影片看起來像是右駕等問題。更有人喊李沛旭在新戲《只為你停留》中角色的名字，「阿騰，上班辛苦了，加油！」
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