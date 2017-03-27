小煜機場遇扒手 電腦被偷「清涼照」險外流NOWnews今日新聞 (2017-03-27 15:00)
小煜（楊奇煜）從節目《模范棒棒堂》發跡，熱愛音樂的他，平時有空就會自己寫歌存在電腦裡。沒想到小煜近日卻在南京機場遇到扒手將他的電腦偷走。除了怕創作找不回來之外，小煜竟還擔心自己的「清涼照」外流，笑翻粉絲。
小煜昨（26）日在臉書分享於機場遇到扒手的驚魂記。小煜說，當他走下機場的手扶梯時，忘記拿放在手推車上的電腦，但一回頭卻發現手推車被別人推走了。小煜除了緊張電腦裡的創作找不回來之外，還怕電腦裡的「清涼照」外流。
為了搶救創作和「清涼照」，小煜請公安和地勤幫忙。好在最後調出的監視器畫面中，有拍到拿走小煜電腦的一對男女。巧的是，這對男女竟和小煜同班機，而且看著小煜忙著找電腦也沒有出聲。小煜上前詢問他們，是否有撿到電腦，對方只好承認，並將電腦歸還給小煜。
看著這對若無其事的小偷，小煜理智線瞬間斷掉，開始破口大罵。最後是跟小煜隨行的于中中導演上前安撫，才結束這場風波。當小煜拿著電腦走回候機處時，才驚覺剛剛的情緒有點激動，搞笑地說，「希望于中中導演不小心看了這段，會找我拍更多戲！」
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