中華職棒／初生之犢不畏虎 歐耀宗拚站穩一軍NOWnews今日新聞 (2017-03-27 15:20)
中信兄弟投手歐耀宗，被登錄在開幕一軍名單，並且在開幕戰就出賽，他後援1局無失分，1保送，讓中信兄弟看到牛棚新戰力的一線曙光。
去年中信兄弟就是因為在總冠軍賽後防無法守成，儘管打線夠猛，還是無法奪冠，不過歐耀宗、洪宸宇等新戰力加入，也讓中信兄弟多了一些調度空間。
歐耀宗表示：「其實自己被登錄在開幕名單，自己真的嚇了一跳，希望就是把自己表現拿出來給教練團看。」
歐耀宗是前年中信兄弟選秀會上第九指名入團，雖然去年出賽1場，面對獅隊後援0.1局就被打爆，被敲3安，2保送，狂失4分，防禦率高達108，但他今年球季就有好的開始。
他說：「去年上來真的沒有投好，可能是給自己太多壓力，今年希望就是可以穩定出賽。」
不過歐耀宗在去年二軍成績不差，出賽20場，1勝2敗，4救援成功，1中繼成功，防禦率2.16，也幫中信兄弟拿下二軍總冠軍。
對於自己表現，歐耀宗認為，上來就是心態要夠強壯，盼能順利站穩一軍。
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