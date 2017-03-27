美媒:特朗普將委任女婿庫什納領導白宮新機構北京新浪網 (2017-03-27 14:30)
[環球網綜合報導]美國《華盛頓郵報》3月26日報導稱，美國總統特朗普打算3月27日宣布開設具有廣泛許可權的白宮新分支機構-創新局，該機構將由其首席顧問、女婿庫什納領導。
報導稱，美國創新局將作為白宮西翼的分支機構並直接隸屬於特朗普。該局功能將包括對聯邦官僚機構工作的密切監察和履行特朗普關鍵競選承諾，該報稱其中包括改革退伍軍人照顧體系和打擊鴉片類吸毒現象。
該局編製將有前商業領導人，其任務將是在政府工作中推行新想法。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- AKRACING超跑賽車椅-GT40 Bumblebee
- 幫寶適 超薄乾爽 拉拉褲(XXL)21片X6包
- Salvatore Ferragamo TOTE馬蹄金釦小牛皮手提包(黑-中-附萬
- DataStone 精選日本版 正A級 CD-R 52X 珍珠白可印片 (600片
- 【Acer】ES1-531-C63X 15吋筆電-紅(N3150/4G/500G/Win10)
- CHANEL MINI COCO菱格荔枝紋小牛皮銀鍊轉釦手拿/斜背包(黑
- 【YSL】MONOGRAM系列V字縫線魚子醬牛皮金屬LOGO金鍊手拿/肩
- 【Bonnie House】月之湖淨化賞香儀贈精油5mlx3任選
- 【Hallmark Babies】毛絨連帽長袖防踢被/嬰兒睡袋(Forever
- Chicken Soup》雞湯完整型食譜幼母犬潔牙│抗氧化配方15LB送
外媒:英國特種分隊將常駐倫敦 應對恐怖襲擊【北京新浪網】
日大臣:不想看到台灣還有不吃福島食品的現象【北京新浪網】
威廉王子勤務機差「半秒」撞無人機【北京新浪網】
柯文哲馬來西亞大啖肉骨茶【中央社】
讓女兒改姓「阿拉」被拒 美國夫婦不惜告官【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》