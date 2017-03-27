[環球網綜合報導]美國《華盛頓郵報》3月26日報導稱，美國總統特朗普打算3月27日宣布開設具有廣泛許可權的白宮新分支機構-創新局，該機構將由其首席顧問、女婿庫什納領導。

報導稱，美國創新局將作為白宮西翼的分支機構並直接隸屬於特朗普。該局功能將包括對聯邦官僚機構工作的密切監察和履行特朗普關鍵競選承諾，該報稱其中包括改革退伍軍人照顧體系和打擊鴉片類吸毒現象。

該局編製將有前商業領導人，其任務將是在政府工作中推行新想法。