▲郭富城（左）與女友方媛（右）戀情備受關注，方媛PO出上健身房照片，似乎有意澄清懷孕一說。（圖／翻攝自郭富城微博、方媛微博，2017.03.27）

現年51歲的天王郭富城，日前公開證實將迎娶小他23歲的女友方媛，外傳將在今年舉行婚禮。郭富城女友方媛是否有懷孕，也備受外界關注，而她在昨（26）日PO出上健身房的照片，身材看起來依舊纖細，似乎是想撇清懷孕一說。

郭富城與女友方媛熱戀以來，兩人何時結婚一直是外界關注的話題，而郭富城日前鬆口對於「人生大事」有所計畫，並說：「希望大家讓我在這件事上，保留一點隱私，到底什麼時候結婚，我還不能透露，謝謝大家這麼關心我。」天王也大方表示，希望能得到大家的祝福，但婚禮不會過於鋪張，一切從簡。

郭富城女友方媛有無懷孕也是外界焦點，而方媛在微博放上兩張照片，並說：「準備出門结果沒去成，好吧！那就來健身房打卡吧，夏天快到了，大家準備好了沒有？」其中可看見方媛露出纖細身材，肚子看起相當平坦，似乎是想藉此澄清懷孕的傳言。

▲方媛上健身房露出好身材，似乎有意藉此澄清懷孕說。（圖／翻攝自方媛微博，2017.03.27）