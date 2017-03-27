蕭敬騰展愛情初心 〈最後的請求〉奪決賽門票NOWnews今日新聞 (2017-03-27 14:21)
蕭敬騰帶領「獅子合唱團」參加《歌手》頗受好評，25日播出最後的淘汰賽，蕭敬騰團隊選唱自創曲〈最後的請求〉，此首歌不僅由蕭敬騰親手包辦詞曲，也收錄在《lion》的首張專輯。
「獅子合唱團」雖然在比賽中名次都起伏不定，但是他們每一場都表達出，對音樂的用心以及熱情。這次選用自創曲〈最後的請求〉，他們表示一直都很想唱自己的歌，但礙於比賽名次的壓力，在現實與理想間有所取捨，但這次他們撇開壓力，決定唱自己的歌！
節目一開始蕭敬騰坐在鋼琴前邊彈邊唱，表情相當深情，而蕭敬騰的聲音原本就相當具有渲染力，此次唱起情歌更是讓人感受到十足悲痛，到副歌時蕭敬騰滿溢的情緒，讓他一度捧著自己的臉頰，讓人感受他的歌聲不只有厚度，更傳達出濃烈情感以及對愛情的真諦。
歌曲接近結束時，蕭敬騰激昂的情緒將尾音拉長，雋永的歌聲在場內餘韻繞梁，讓人久久難以忘懷。而這場用盡生命的演唱，也成功為「獅子合唱團」搶下決賽門票，也更讓人好奇，蕭敬騰下周將要拿出什麼壓箱寶來應戰！
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