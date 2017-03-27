救國團舉辦義工微電影製作暨創意行銷研習營



(中央社訊息服務20170327 14:14:04)臺東縣救國團於3月25日(星期六)上午10時辦理『社團義工微電影製作暨創意行銷研習營』活動，活動當日計吸引基層義工共29位參加，場面熱絡，活動順利圓滿。 臺東縣救國團為提昇義工組織對微電影運用之技巧，增加微電影對公益活動之宣傳報導，以發揮活動行銷之功能，擴大社會對救國團辦理公益服務活動之支持與認同。特於救國團202會議室舉辦『社團義工微電影製作暨創意行銷研習營』活動，邀請國立台東生活美學館洄瀾生活美學協會總幹事徐南瑚老師，目前亦是花蓮縣政府觀光處觀光大使志工隊隊長現場講解軟體、並透過案例編排與學員實際分組操作，讓義工充分瞭解並加以運用在日常生活當中，研習生動有趣，深化義工學習興趣與成果。



救國團林耀埜總幹事表示：現今社會的型態轉變，多數人會選擇使用微電影來做網路行銷。但是當您的影片上傳到YouTube平台，沒有觀看次數、沒有留言評論、沒有人按喜歡，是無法快速有效的吸引顧客群。因此，臺東縣救國團另外提供微電影推廣宣傳服務：增加YouTube觀看次數、YouTube留言評論、YouTube按讚、YouTube訂閱等行銷服務。透過先增加您的人氣方式，進而吸引更多的潛在客戶群。另外，救國團以往辦理多項公益服務活動多秉持著「為善不欲人知」的概念，不會主動爭取媒體上的曝光率；但現今的社會不僅是報章雜誌、電視媒體發達的年代，更有著五花八門的網路媒體平台提供我們作為公益服務行銷媒介，未來更期望倚重社團志工及義工夥伴的力量一同將救國團的公益形象及社會良善的一面行銷予社會大眾週知。







訊息來源：中國青年救國團



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