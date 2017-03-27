(中央社訊息服務20170327 13:49:05)行政院農業委員會今(27)日於嘉義縣義竹鄉辦理「穩定肥料供需措施」宣導會，陳副主任委員吉仲親臨主持並表示，該會重視農業生產與資源循環永續發展，為推動新農業方案，促進有機農業及友善環境耕作，106年投入12億元補助農友施用有機質肥料、微生物肥料等資材，呼籲農友把握補助機會，合理善用各類肥料資材，以改善農田地力，維護農業生產環境。



全方位推動調整肥料補助新措施農委會表示，我國化學肥料年施用量約96萬公噸，占整體肥料施用量85%，顯示農民施肥習慣以化學肥料為主，以往政府對於肥料補貼措施亦以穩定化學肥料價格為主。為促進國內有機與友善農業發展，引導農友減施化學肥料，陳副主委說，該會106年度將加碼提高國產有機質肥料補助，並搭配合理化施肥措施，推出商品化微生物肥料、農田地力改善資材及含有機質複合肥料等多項好康補助；例如，慣行農耕有機質肥料規劃加碼補助上限從每公頃由9千元提高至1.2萬元，微生物肥料規劃每公頃最高補助5千元，農田地力改良資材規劃每公頃最高補助3千元等，及後續推廣冬季種植綠肥作物，幫助農民穩定農產收益，以全方位友善農耕肥料補助措施，循環利用各項資源。



自3月17日啟動補助農民施用含有機質複合肥料農委會說明，化學肥料能快速提供作物養分，為國內農民農耕時所普遍使用，依專家試驗，農民倘能搭配施用有機質肥料來補充農田土壤有機質，可提高肥料利用率。另為簡化農民施肥作業，國內肥料業者已開發添加泥炭(含類腐植酸)之肥料產品，因其富含腐植酸等有機質，能改善土壤理化性狀，並可使肥效慢慢釋放，減少肥分揮發及流失，降低化學肥料施用量。該會為鼓勵農民施用含有機質複合肥料，自106年3月17日起，啟動第一項補助措施，針對含有機質複合肥料辦理運費補助每包(40公斤)20元，並陸續開辦其他補助措施，以減輕農民購肥成本負擔。



訊息來源：行政院農業委員會