(中央社訊息服務20170327 14:11:50)關門海峽發生了什麼？ 3月27日（星期一）、北九州市和下關市官方旅遊網站倒數計時歸「零」巨大河豚被沖上岸是何原因？



關門地區的介紹影片「海峽怪獸」篇（3月27日發布） 日本北九州市和下關市--(美國商業資訊)--北九州市和下關市於2017年3月27日發佈了以吸引遊客到關門地區為目的的網頁視頻。關門海峽位於九州的門司與本州的下關之間，是與鳴門海峽、來島海峽齊名的日本三大急潮之一。該海峽受潮水漲落的影響，一天當中會出現4次不同方向的浪潮。 此 Smart News Release （智能新聞發佈）擁有多媒體功能。請到此處瀏覽完整新聞稿： http://www.businesswire.com/news/home/20170326005073/zh-HK/



觀看本視訊，可以感受到關門海峽中的巨大海峽怪獸馬上要吞食街區時，又因浪潮的速度被捲回旋渦中的壯觀場面。 北九州市和下關市旨在透過本視訊讓國內外遊客瞭解關門地區的魅力，讓更多遊客到訪這裡。



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