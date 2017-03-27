(中央社訊息服務20170327 14:04:19)在瑞士達沃斯2017年世界經濟論壇上，NatureWorks簽約成為基金會倡議的新塑膠經濟專案的三年合作夥伴，一個基於循環經濟原則創建的全球塑膠體系。NatureWorks公司從2015年起已經與基金會開展合作專案。



美國明尼蘇達州消息（2017年3月24日） - NatureWorks正式參與Ellen MacArthur艾倫﹒麥克亞瑟基金會的新塑膠經濟倡議計畫，簽訂為期三年的合作協定。



基金會的倡議在去年與世界經濟論壇的一份聯合報告中第一次闡明觀點，這份題目為新塑膠經濟 – 重新思考塑膠的未來 的報告經過麥肯錫諮詢公司的分析支持，彙聚了所有主要利益相關者，從包裝開始，重新思考並重新設計全球塑膠體系。計畫的首要原則是通過探索和採用可再生原料，從而減少使用石油基原料製造塑膠產品，儘量避免塑膠產品在自然生態體系中流失，所有這些都與創造有效的後用塑膠經濟緊密相連，通過改善經濟，利用回收，再用，以及對適當的產品應用進行可控制的生物降解來實現。NatureWorks公司從2015年開始於基金會合作，積極參與這些概念的發展和報告的完成。



在剛剛結束的達沃斯世界經濟論壇上，提出了一項新的報告新塑膠經濟 – 催化行動 ，為實現新塑膠經濟倡議的目標提供了一個過渡策略。策略包括新型包裝材料指南，優化的回收再用技術和工藝，以及創新材料的類型和特點。新報告中列出的目標和策略已得到全球塑膠行業，從化工品製造商到消費品生產商，零售商，市政當局以及回收機構等40多個領先企業代表的認可。



“我們非常歡迎NatureWorks公司這樣的生物聚合物生產商成為我們倡議的新塑膠經濟計畫的合作夥伴，”基金會倡議案負責人Rob Opsomer說：“我們期待與NatureWorks公司以及全球塑膠行業所有項目參與者的合作，支援材料創新，設計更佳的包裝，提高回收率，並引進新模式將包裝應用得更合適。”



“去年，艾倫﹒麥克亞瑟基金會在達沃斯會議的報告中首次提出了社會對塑膠創新這個需求的非常全面和實在的全球觀，包括對行業商機的願景，”NatureWorks公司總裁兼首席執行官Marc Verbruggen（馬克﹒ 維爾布魯根）說：“經過與基金會幾年的合作，作為生物塑膠行業技術和市場的先驅，我們認為簽訂一個三年的合作協定來支援基金會及提供相關建議，為項目旨在改變未來的理想出一份力是非常重要的。”



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關於NatureWorks公司



NatureWorks公司在不損害地球可持續發展的能力的前提下，致力於滿足今日世界的需求。今天，NatureWorks公司是世界領先的生物聚合物生產商和創新者，使用當地可再生及豐富的資源為原材料製造天然先進的Ingeo及其創新產品組合，成本及功能皆可媲美石油基的塑膠及纖維產品，同時為品牌商提供最新的“從搖籃到搖籃”的回收選擇來處理使用後的產品。NatureWorks公司是泰國最大的化學品製造商PTT全球化學股份有限公司，和嘉吉集團，一個跨越食品、農業、金融、工業產品和服務行業的國際製造商及行銷商，共同擁有的私有企業。有關NatureWorks和Ingeo的更多資訊，請登錄網站查詢www.natureworksllc.com | 歡迎關注推特 @natureworks 。



關於艾倫﹒麥克亞瑟基金會



為加速循環經濟的過渡，艾倫﹒麥克亞瑟基金會于2010年成立。基金會主要跨越五個領域：調查和分析，企業和政府，教育和培訓，系統性措施，以及通訊。與技術性合作夥伴（Arup奧雅納工程顧問公司， IDEO設計諮詢公司， McKinsey & Co. 麥肯錫諮詢公司和 SYSTEMIQ公司）緊密合作，並得到Core Philanthropic Funder （SUN） 的支援，基金會使循環模式下的經濟機會量化，制定相應對策捕捉它的價值。基金會曾與全球知名企業合作（Cisco思科，Danone達能， Google穀歌，H&M， Intesa Sanpaolo義大利聯合聖保羅銀行，NIKE耐克，Inc.，Philips飛利浦，Renault雷諾，Unilever聯合利華），它的CE100網路專案（企業，大學，新興創新專案，政府，城市和附屬機構），開展能力建設，探索合作機會，開發循環經濟的可能性。基金會創造了循環經濟全球教學，學習和培訓平臺，包括與領先大學，學校和學院的合作，以及組織“破壞性創造節”這種網路活動。通過建立類似新塑膠經濟倡議項目的平臺，基金會致力於改變主要材料流，應用一個全球性，跨部門，跨價值鏈的方法，旨在影響系統變化。基金會通過調研報告，案例研究和各類書籍的總結提出循環經濟的概念，使用多個管道，網路和社會媒體平臺，包括circulatenews.org 為循環經濟的新聞和觀點提供一個領先的線上資源。更多資訊歡迎登錄ellenmacarthurfoundation.org | 關注推特@circulareconomy。



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