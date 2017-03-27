張惠妹演唱會 高雄場8月再加2場中央社 (2017-03-27 14:50)
歌手「阿妹」張惠妹「烏托邦2.0慶典」巡迴演唱會，將於8月12日唱回台灣，原本6場門票8分鐘秒殺，主辦單位27日決定再加8月18日、25日兩場。（環球國際唱片提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年3月27日
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