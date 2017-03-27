（中央社記者蔡怡杼台北27日電）新台幣今年來強升約6%，直逼30元大關，可望再見2字頭，匯銀人士表示，在央行放手、出口商財報結算下，30日有機會是這波新台幣多頭的最後一天，有結匯、布建美元需求的民眾可留意。



新台幣兌美元匯率今年來勢如破竹，盤中升破30.3，最高一度來到30.293元，升值1.95角，創2014年9月以來新高價，若與去年底的32.279元相比，新台幣今年升值近2元，幅度約有6%。



在主要亞洲貨幣中，新台幣今年迄今強漲6%的表現，被鄉民稱為地表最強貨幣。



由於出口商貨品多以美元計價，而新台幣兌美元今年來一路勁揚，外界擔憂鉅額匯損恐影響企業第一季財報表現，股市聞人謝金河日前表示，在美國公布外匯操縱國黑名單之前，新台幣可能一直維持強勢。



「不排除新台幣本週有機會見到2字頭」匯銀人士指出，受到美方4月將公布外匯操縱國名單影響，央行目前對新台幣匯率採放手態度，加上出口商季底作帳，本週五、31日是匯率結算，為讓企業財報不會太難看，央行可能出手，30日有機會是這波新台幣多頭的最後一天。



美國財政部將在4月公布最新匯率操縱國報告，一旦被認定為匯率操縱國，該國商品可能面臨被課徵高額關稅。由於我國去年已兩度被列為匯率操縱國觀察名單，今年是否被列為匯率操縱國名單，央行高度關注。



對於新台幣匯率走向，中央銀行總裁彭淮南在日前理監事會議後的記者會上表示，「事實上，我們也沒有在干預，大家也知道」。



他強調，新台幣採管理浮動匯率機制，呈雙向波動，而非單向波動。央行調節匯市，不在謀取不公平的競爭優勢，旨在維持新台幣匯率動態穩定。



匯銀人士表示，第一季季底前，新台幣升值壓力不輕，或許不用等美方報告公布，新台幣4月就會轉弱。



匯銀人士分析，企業4月將陸續公布第一季財報，由於新台幣今年來升值幅度偏大，財報恐怕不會太好看，台股上檔壓力不輕，恐影響外資後續動向，加上美方報告4月下旬公布後，央行包袱也將卸下，可能修正現行新台幣浮動匯率機制，新台幣後市貶多升少。



同時，匯銀人士也提醒，新台幣雖被稱為地表最強貨幣，但不是新台幣兌每一種貨幣都很強，如兌韓元不升反貶，有計劃到南韓旅遊的民眾，荷包負擔加重了。



根據台灣銀行牌告匯率，新台幣兌歐元、英鎊等主要貨幣貨幣今年升幅介於3%至4%不等，但新台幣兌日圓今年來幾乎凍漲，兌韓元反而更貴了。



匯銀人士指出，去年底1元新台幣可兌換約34.53韓元，但現在1元新台幣只能兌換34.04韓元，韓元今年來變貴了，主因韓元升的比新台幣還要多。1060327