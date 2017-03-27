【大成報記者吉雄世╱高雄報導】中華隊遭遇強敵土庫曼苦力奮戰，氣氛緊張刺激。中華隊的黑田教練著重精神的訓練，希望球員能為榮耀而戰。而土庫曼的Hojageldiyev教練則是對隊伍相當信任，說球隊早已做好萬全的準備！上半場在第23分鐘時，由21號Annadurdyyev突破了右後衛的防線，射穿了中華隊大門。在第24分鐘時中華隊後防未穩，由13號Mingazov接到來自右側的傳球再次進球。第48分鐘時，17號陳柏良負責執行一顆12碼罰球，不負眾望進球！上半場比數來到了2:1。中華隊雖然在射門次數跟土庫曼一樣有六次，但比起土庫曼的六球，中華隊只有兩球射正。下半場一開始雙方各有進攻，但始終無法突破對方的防線。中華隊在75分鐘時一顆自由球緊緊的咬住土庫曼，製造了兩次射門的機會。但在第83分鐘時中華隊7號陳家駿一球烏龍球，使得比分來到了3:1。此後始終沒有再對彼此有有效的進攻，最終比數定在了3:1。經歷了一場激烈的賽事，中華隊在觀眾熱烈的歡呼下離場。雖然在上半場剛開始時節奏有些混亂，但在整理好後防後，讓土庫曼始終無法獲得得分的機會，最終以2分之差輸了比賽！