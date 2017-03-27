台土大戰 英雄惜英雄大成報 (2017-03-27 12:03)
上半場在第23分鐘時，由21號Annadurdyyev突破了右後衛的防線，射穿了中華隊大門。在第24分鐘時中華隊後防未穩，由13號Mingazov接到來自右側的傳球再次進球。第48分鐘時，17號陳柏良負責執行一顆12碼罰球，不負眾望進球！上半場比數來到了2:1。中華隊雖然在射門次數跟土庫曼一樣有六次，但比起土庫曼的六球，中華隊只有兩球射正。
下半場一開始雙方各有進攻，但始終無法突破對方的防線。中華隊在75分鐘時一顆自由球緊緊的咬住土庫曼，製造了兩次射門的機會。但在第83分鐘時中華隊7號陳家駿一球烏龍球，使得比分來到了3:1。此後始終沒有再對彼此有有效的進攻，最終比數定在了3:1。
經歷了一場激烈的賽事，中華隊在觀眾熱烈的歡呼下離場。雖然在上半場剛開始時節奏有些混亂，但在整理好後防後，讓土庫曼始終無法獲得得分的機會，最終以2分之差輸了比賽！
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