墨西哥29名囚犯挖40米地道越獄 13人被追回(圖)北京新浪網 (2017-03-27 10:57)
國際在線專稿：據墨西哥《至上報》3月25日報導，當地時間23日凌晨，墨西哥塔毛利帕斯州首府維多利亞城的監獄發生囚犯越獄事件，29名囚犯通過一個長40米，深5米的地道離開監獄，目前，已有13名囚犯被追回。另外，有一名市民被越獄囚犯槍殺，後者搶劫了該市民的車輛逃跑。
據悉，墨西哥警方已經封堵了監獄內的地道，並對越獄的囚犯發出通緝令，繼續圍捕逃犯，穩定當地市民的情緒。
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