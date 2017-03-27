國際在線專稿：據墨西哥《至上報》3月25日報導，當地時間23日凌晨，墨西哥塔毛利帕斯州首府維多利亞城的監獄發生囚犯越獄事件，29名囚犯通過一個長40米，深5米的地道離開監獄，目前，已有13名囚犯被追回。另外，有一名市民被越獄囚犯槍殺，後者搶劫了該市民的車輛逃跑。

據悉，墨西哥警方已經封堵了監獄內的地道，並對越獄的囚犯發出通緝令，繼續圍捕逃犯，穩定當地市民的情緒。