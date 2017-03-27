韓媒:朴槿惠將遭法院審問 月底或知是否被拘捕北京新浪網 (2017-03-27 14:16)
中新網3月27日電 據韓國《中央日報》報導，韓國檢方於27日向法院提請批捕前總統朴槿惠，朴槿惠是否會遭到拘捕，最早有望於3月30日凌晨見分曉。
韓國法律界當天表示，法院一般在申請后的兩天，針對檢方提請批捕的嫌疑人展開審問（批捕實質審查）。因此，法院可能會將審問日期定於3月29日。
在批捕實質審查當天，嫌疑人需親自出庭向法官表明自己的立場。但如果當事人不願出面或者認為不需要接受法院審問，也可以放棄審問。朴槿惠是否會出庭，目前還是個未知數。
報導稱，鑒於朴槿惠否認自己的嫌疑，預計審問工作可能花費數小時。
審問程序結束后，主審法官將根據雙方的記錄判斷是否有必要對嫌疑人進行拘捕。由於嫌疑人身負大量嫌疑，且相關記錄內容非常繁多，檢方和律師團之間的意見還可能存在尖銳對立，預計法院需要相當一段時間對記錄進行查閱。
因此，韓國法律界普遍認為，如果在3月29日對朴槿惠進行審問，法院可能會在30日凌晨左右決定是否予以拘捕。如果朴槿惠方面要求給予充足的時間為應付審問做準備，日程可能會進一步推遲。
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