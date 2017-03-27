【台股盤後】中小型股又開殺 9900點失守中央社 (2017-03-27 14:14)
（中央社記者韓婷婷台北 2017年3月27日電）台股早盤雖在新台幣匯率強升激勵下，指數力守9900點大關，不過午盤後中小型股又啟殺盤，指數一路向下，雖然最後一盤強拉13點，但仍難站回9900點大關。
加權股價指數終場下跌26.21點、跌幅0.26%、收在9876.77點、成交值新台幣861.78億元；其中，電子權值股包括台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)尾盤都有大單拉抬，無奈金融股在新台幣強升下有匯損壓力籠罩，成為拖累指數的頭號元兇。
分析師表示，新台幣盤中一度升破30.3元，30元大關在望，包括海外投資比重高的壽險股及外銷為主的電子股第1季財報恐有鉅額匯損，衝擊中小型電子股午盤後全面開殺，櫃買指數跌幅更逼近1%，直探月線135.77點。
法人則指出，預期指數短線還是有創高契機，但後續壓力將隨指數走高而加重，需留意週線高檔背離，由於時序進入上市櫃法說與去年年報密集公布期，營運展望且殖利率俱佳仍是重點，短線則可留意投信進出。
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