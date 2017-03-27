【台北股市】跌26.21點中央社 (2017-03-27 13:57)
（中央社台北2017年3月27日電）台北股市今天震盪收黑，收盤跌26.21點，為9876.77點，跌幅0.26%，成交金額新台幣861.77億元。
加權指數今天開盤為9907.60點，盤中最高9917.85點，最低9859.53點；不含金融股指數8366.41點，跌18.94點。
八大類股漲跌幅為：泥窯股跌0.88%、食品股跌1.25%、塑化股跌0.04%、紡織股跌0.06%、機電股跌0.09%、造紙股跌3.11%、營建股跌0.98%、金融股跌0.52%。
委買張數1051萬3697張，委賣張數735萬6065張，成交張數416萬4944張。
收盤時上漲181家，下跌644家，持平71家。
成交量前5名個股為華邦電、旺宏、彩晶、玉山金、元大滬深300正2。
漲幅前5名個股為寶徠、光磊、旺宏、康控-KY、大量。
跌幅前5名個股為佳必琪、捷泰、潤泰全、圓展、晶彩科。
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