（中央社記者黃麗芸台北2017年 3月27日電）台灣名品展西進受挫？中國大陸海協會長陳德銘上週說非常歡迎，除非台灣不願意。貿協今天表示，今年規劃 2場活動，現正持續積極進行南京場的相關規劃，仍待陸方回覆。



兩岸關係緊縮也衝擊到經貿交流，中華民國對外貿易發展協會主辦的台灣名品展，從 1年最多 9場到今年只剩 2場，西進受挫。



海峽兩岸關係協會會長陳德銘24日出席博鰲亞洲論壇時，被媒體問到今年貿協舉辦的台灣名品展可能被抵制、停辦？他表示，「不會啊，除非台灣不願我們去，我們非常歡迎各種台灣展覽來。你們（台灣媒體）轉告他們，我們非常歡迎！」。



對此，貿協今天表示，今年規劃有南京、廣州兩場活動，現正持續進行南京場的相關活動規劃事項，目前還再等待陸方回覆。



貿協董事長黃志芳日前也曾說過，貿協了解也重視中國大陸市場的拓銷重要性，且貿協為非官方單位，期待中國大陸能同意他親自率團赴陸拓銷，持續促進兩岸經貿交流，並將以更多元的方式拓展大陸市場。



他舉例說，像是在組團參加的專業展中，舉辦論壇、研討會及擴大參與大型綜合性區域博覽會、辦理電商及電視購物拓銷團等活動；形象推廣上，台灣精品除在博覽會中展出外，也在各地推出體驗營及促銷推廣活動。



此外，今年也預計將邀請超過2000位中國大陸專業買主來台參加貿協所舉辦的各項活動，包括有產業商機日、採購大會、跨境電商媒合會及參觀台灣國際專業展等，虛實並進持續協助廠商經營拓展。