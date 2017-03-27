（中央社台北27日電）台北股市今天下跌26.21點，收9876.77點。4月電子期收402.25點，下跌0.7點，逆價差0.54點；4月金融期收1118.60點，下跌6.6點，逆價差2.67點。



4月電子期以402.25點作收，下跌0.7點，成交2673口。5月電子期以401.80點作收，下跌0.75點，成交74口。



電子現貨下跌0.36點，以402.79點作收；4月電子期貨與現貨相較，逆價差0.54點。



4月金融期貨以1118.60點作收，下跌6.6點，成交2490口。5月金融期以1119.20點作收，下跌6.2點，成交54口。



金融現貨以1121.27點作收，下跌5.87點；4月金融期貨與現貨相較，逆價差2.67點。實際收盤價以期交所公告為準。1060327