▲富邦悍將黃亦志。（圖／記者葉政勳攝，2017.3.25）

中華職棒新球季開打，富邦悍將黃亦志、李宗賢等新秀精采表現，幫助球隊開季取得二連勝的佳績，統一獅鄭鎧文轟滿貫砲，讓獅隊奠定勝基，可以期待這個球季這三名新秀能有好的表現。

24歲的黃亦志，前年季中選秀第三輪被義大犀牛（富邦悍將）選中，去年季賽他沒有好表現，但總冠軍賽時，總教練葉君璋出奇兵，讓黃亦志關鍵的第3戰，而他也沒有辜負葉總的期待，投出了一場精采好球。

去年總冠軍賽，中信兄弟先拿下第一、二場，義大犀牛拿下第三場，第四場如果中信兄弟贏球，將取得三勝一敗的優勢，黃亦志頂住壓力，第四戰先發5局只失1分，穩住了戰況，犀牛打擊群在比賽後段爆發火力，10比1拿下這一勝，兩隊戰成各兩勝平手，由此即可看出，犀牛最後能贏得總冠軍，黃亦志的功勞有多大。

25日的開幕戰，黃亦志臨危受命，代替有傷在身的羅力先發，他投的穩定，先發7局只被打出3支安打包括林智勝的陽春彈，拿到勝投，黃亦志給自己90分，葉君璋則說我相信開幕戰壓力一定會很大，但沒想到他可以投得那麼好，相當厲害，從這場比賽中看出黃亦志不論是技術或是心態上，都相當的成熟，具備「好選手」的特質。

▲富邦悍將李宗賢。（圖／記者葉政勳攝）

近幾年能在開幕戰先發拿到勝投的本土投手，2014年統一獅羅錦龍、2015年中信兄弟鄭凱文都是旅外歸來，本身已有不錯的經驗，像黃亦志這種純本土出身的投手能有這麼好的表現，已好久不見，黃亦志若能持續有穩定表現，本季絕對有拿10勝的實力。

22歲的李宗賢，去年季中選秀第三輪被犀牛選中，去年他就在一軍出賽21場，今年他更是開季就擠上一軍，是陣中的三壘手，26日對桃猿之戰，李宗賢5局下轟陽春彈，帶給悍將勝利。

而鄭鎧文是前年季中選秀第三指名被統一獅選中，是獅隊積極培育的打擊好手，去年菜鳥年，他轟出24支全壘打，但打擊率2成34，顯示穩定度還要加強，至於單季被三振119次，締造中職紀錄，從這些地方可看出鄭鎧文還有很大的進步空間。

鄭鎧文26日對中信兄弟之戰，轟雙響砲包括一發滿貫彈，單場打下5打點，長程火砲驚人，也是一名可以期待的新秀。