主要由中國光纜市場的蓬勃需求帶動



香港, 2017年3月27日 - (亞太商訊) - 中國知名通信類光纜供應商——南方通信控股有限公司 (「南方通信」或「公司」，股份代號：1617)，今天公佈截至2016年12月31日止年度 (「年內」) 之全年業績。



2016年公司總收入創歷史新高，逹約人民幣805.9百萬元（2015年：約人民幣612.6百萬元），較去年增長約31.5%。年度利潤及綜合收益總額於2016年實現約人民幣100.0百萬元（2015年：約人民幣72.2百萬元），大幅增加約38.6%。2016年內公司的收入、毛利及利潤均實現迅速增長。截至2016年12月31日止年度，中國主要電信網絡運營商開始電信基礎設施大規模建設，帶動中國光纜市場的蓬勃需求。因此，公司受益於與中國主要電信網絡運營商長期穩固的戰略合作，獲得更多訂單，令收入大幅增加。



年內毛利實現雙位數增長主要由於江蘇盈科通信科技有限公司（「盈科」）於2015年末開始生產，公司產能有所增加，因此減少了光纜生產外判，分包費用因此大幅下降。此外，實現規模效益降低了生產成本，提高了公司的整體生產效率。另一方面，公司增加向江蘇南方光纖科技有限公司（「南方光纖」，公司持有其49%股份）採購光纖（為製造光纜的主要原材料）。公司與南方光纖之間的緊密關係，可更好地管理光纜質量及成本，從而令公司光纜產品實現具有競爭力的成本架構。



2016年，「寬帶中國」戰略及實施方案與通信行業十二五計劃是帶動網絡建設投資及電信寬帶網絡與基礎設施升級的主要推動力，而這些均帶動了對光纜的需求。2017年，「寬帶中國」戰略及實施方案與「互聯網＋」計劃仍在持續。連同通信行業十三五計劃的發佈，有關政府政策與計劃將加快信息通信技術與行業的整合，推動行業升級，從而將刺激高速寬帶網絡技術設施建設，原因是建設寬帶網絡需要光纜。因此我們預期，為促進光纖寬帶及無線寬帶移動通訊的發展，2017年中國光纜需求將維持強勁。



南方通信控股有限公司行政總裁兼執行董事石明先生表示：「2016年是公司於聯交所上市後的首個財政年度，標誌著公司在提高資本實力及企業管治以及加強競力方面的里程碑，為未來發展奠定了穩固基礎。憑藉經驗豐富、敬業的管理團隊，公司的經營開支得到良好控制，隨著產能及收入增加，帶動利潤大幅提升。2017年，我們將專注於就執行及實施產能擴張計劃而收購土地及申請相關政府批准及／或許可，並確保擴張計劃完成。我們的戰略目標維持不變，通過以下策略：（i）增加在中國的市場份額及滲透，提高我們的品牌及在中國的品牌知名度，繼續增加產能；（ii）加強產品研發實力，價化產品種類，把握新興行業的增長潛力；（iii）將我們的光纜生產價值鏈與主要原材料的上游生產進一步垂直整合；及（iv）建立綜合業務管理信息系統。增強我們在中國光纜行業具有競爭力的地位，提升在中國的市場份額，為股東帶來更理想的回報。」



關於南方通信控股有限公司

南方通信控股有限公司是一家知名光纜供應商，製造及銷售多種光纜產品，按2015年銷量計，南方通信在中國通信類光纜市場排名第十，市場份額為3.2%。公司客戶為中國國家及地區電信網絡營運商及電信配套服務供應商，其中中國主要電信網絡營運商已與公司維持9至11年的業務關係。公司的光纜產品製造獲授ISO 9001:2008，ISO 14001:2004及TL9000認證，並於2016年再獲中國江蘇省科學技術廳認定為高新技術企業技術中心之一。公司目前已擁有54項國內專利，包括11項發明專利及43項實用新型專利。主要生產場所武進工廠及金壇工廠目前總年產能達10.3百萬芯公里。

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