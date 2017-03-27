（中央社台北2017年3月27日電）台股店頭市場今天收跌1.36點，跌幅 0.99%，收在135.90點，成交值新台幣281.62億元。



店頭市場今天以 137.31點開出，指數最高137.65點，最低135.90點。



類股表現，紡織跌 0.96%、電機跌 0.63%、化工跌0.98%、鋼鐵跌 0.54%、電子跌1.09%、營建跌0.63%、航運跌0.65%。



今天有127家上漲、524家下跌、58家平盤。



收盤時委買張數281萬2096張，委賣198萬4844張，成交張數123萬2137張。



成交量前5名為合晶、漢磊、中美晶、威剛、穩懋。



漲幅前5名為點晶、全銓、台興、尚茂、智晶。



跌幅前5名為匯鑽科、松懋、岳豐、連展、均豪。