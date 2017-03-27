【店頭盤後】跌1.36點中央社 (2017-03-27 13:46)
（中央社台北2017年3月27日電）台股店頭市場今天收跌1.36點，跌幅 0.99%，收在135.90點，成交值新台幣281.62億元。
店頭市場今天以 137.31點開出，指數最高137.65點，最低135.90點。
類股表現，紡織跌 0.96%、電機跌 0.63%、化工跌0.98%、鋼鐵跌 0.54%、電子跌1.09%、營建跌0.63%、航運跌0.65%。
今天有127家上漲、524家下跌、58家平盤。
收盤時委買張數281萬2096張，委賣198萬4844張，成交張數123萬2137張。
成交量前5名為合晶、漢磊、中美晶、威剛、穩懋。
漲幅前5名為點晶、全銓、台興、尚茂、智晶。
跌幅前5名為匯鑽科、松懋、岳豐、連展、均豪。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
msi i5-4200H．平板電腦 10吋．雙核心 平板電腦．變形金剛 平板電腦．msi cx61 i5．SAMSUNG 平板電腦．costco 平板電腦．平板電腦 8GB．iPhone 平板電腦．9吋 通話 平板電腦．msi 觸控 筆電．TIAYA 平板 電腦．msi gs60．MSI微星．Lenovo S6000 平板電腦．平板電腦 Mini HDMI．Msi 四核．MSI GS70．msi 平板電腦．msi 鍵盤保護膜．MSI GE60．msi S100-003TW．msi Primo 皮套．MSI 微星 GS60．msi ge70 i7．MSI GTX 750Ti Gaming．Motorola XOOM 平板電腦
- 【FIYTA飛亞達】攝影師復刻機械錶款黑色鋼帶42mm(GA8490.BB
- 【大巨光】按摩浴缸_配件-隱藏式進水排水組(TAP-539006)
- 點睛品 鑽石墜子 Diamond in Motion 18K白金鑽石墜子
- Whoo 后 拱辰享山茶花保濕美容油(50ml)
- 【SK-II】青春露230ml-限定版(贈RNA超肌能緊緻大眼活膚體驗
- 【REEBOK】ZPrint Her MTM EPM 女鞋 慢跑鞋 低筒 運動 跑鞋
- 【M2M】純色洞口領露肩釘珠長袖洋裝(共二色)
- agnes b. 燙金立體LOGO肩背包(小/桃紅)
- 【Hallmark Babies】毛絨連帽長袖防踢被/嬰兒睡袋(Forever
- BVLGARI 寶格麗 Jasmin Noir 夜茉莉 淡香精 (100ml)
初次見面讓你熱戀？！日本風月場所內部培訓材料流出【北京新浪網】
差點就開始吃人了！一個國家經濟崩潰后究竟有多恐怖？【北京新浪網】
HTC豪賭VR？王雪紅：我沒賭，應用市場兩年後會爆發【北京新浪網】
楊學沫:醫改撤回金價漲勢不改 日內看1260破位【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》