（中央社記者田裕斌台北27日電）安泰銀行去年獲利創下金融海嘯以來新低，由於目標可贖回遠期契約(TRF)提存新台幣8億元的準備金，全年稅後純益新台幣10.5億元、年減68%，EPS約0.63元。



雖然去年每股稅後純益(EPS)僅0.63元， 不過外界推出，安泰銀仍力拚每股發出0.6元現金股息，維持過去 6年以來的股利水準；安泰銀財務長徐世偉表示，帳上還有約59億元的未分配盈餘，在有需要時就可運用。



徐世偉說，去年積極整頓資產， 包括TRF提存已經進入尾聲，資本適足率達12.75%，希望把所有一次性變數都留在去年財報上，今年也將提高外幣放款比重、淨手續費收入，逐漸調整獲利結構。



安泰銀總經理俞宇琦指出，今年也將針對分行據點較密集的大台北地區進行簡易分行整併為全功能分行的動作，並依照各分行的經營績效，進行分行遷址、縮減分行使用面積及遷至高樓層等措施，優化經營效率。



針對未來大股東隆力是否還有出售股權打算，俞宇琦指出，目前經營階層沒有接獲相關訊息，但在去年清理資產後央行升息循環可望啟動，銀行業基本面將明顯轉佳。1060327