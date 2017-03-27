安泰銀去年EPS 0.63元 拚配息0.6元中央社 (2017-03-27 13:57)
（中央社記者田裕斌台北27日電）安泰銀行去年獲利創下金融海嘯以來新低，由於目標可贖回遠期契約(TRF)提存新台幣8億元的準備金，全年稅後純益新台幣10.5億元、年減68%，EPS約0.63元。
雖然去年每股稅後純益(EPS)僅0.63元， 不過外界推出，安泰銀仍力拚每股發出0.6元現金股息，維持過去 6年以來的股利水準；安泰銀財務長徐世偉表示，帳上還有約59億元的未分配盈餘，在有需要時就可運用。
徐世偉說，去年積極整頓資產， 包括TRF提存已經進入尾聲，資本適足率達12.75%，希望把所有一次性變數都留在去年財報上，今年也將提高外幣放款比重、淨手續費收入，逐漸調整獲利結構。
安泰銀總經理俞宇琦指出，今年也將針對分行據點較密集的大台北地區進行簡易分行整併為全功能分行的動作，並依照各分行的經營績效，進行分行遷址、縮減分行使用面積及遷至高樓層等措施，優化經營效率。
針對未來大股東隆力是否還有出售股權打算，俞宇琦指出，目前經營階層沒有接獲相關訊息，但在去年清理資產後央行升息循環可望啟動，銀行業基本面將明顯轉佳。1060327
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
msi i5-4200H．平板電腦 10吋．雙核心 平板電腦．變形金剛 平板電腦．msi cx61 i5．SAMSUNG 平板電腦．costco 平板電腦．平板電腦 8GB．iPhone 平板電腦．9吋 通話 平板電腦．msi 觸控 筆電．TIAYA 平板 電腦．msi gs60．MSI微星．Lenovo S6000 平板電腦．平板電腦 Mini HDMI．Msi 四核．MSI GS70．msi 平板電腦．msi 鍵盤保護膜．MSI GE60．msi S100-003TW．msi Primo 皮套．MSI 微星 GS60．msi ge70 i7．MSI GTX 750Ti Gaming．Motorola XOOM 平板電腦
初次見面讓你熱戀？！日本風月場所內部培訓材料流出【北京新浪網】
差點就開始吃人了！一個國家經濟崩潰后究竟有多恐怖？【北京新浪網】
HTC豪賭VR？王雪紅：我沒賭，應用市場兩年後會爆發【北京新浪網】
楊學沫:醫改撤回金價漲勢不改 日內看1260破位【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》