4月台指期跌35點中央社 (2017-03-27 13:54)
（中央社台北27日電）台北股市今天終場跌26.21點，收9876.77點。4月台指期以9865點作收，下跌35點，與現貨相較，逆價差11.77點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，4月期貨9900點、5月期貨9887點。
台股今天終場跌26.21點，收9876.77點，成交金額新台幣861.77億元。
4月台指期貨以9865點作收，跌35點，成交12萬1091口；5月期貨以9854點作收，跌33點，成交2622口。實際收盤價格以期交所公告為準。1060327
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