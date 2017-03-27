（中央社台北27日電）台北股市今天終場跌26.21點，收9876.77點。4月台指期以9865點作收，下跌35點，與現貨相較，逆價差11.77點。



台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，4月期貨9900點、5月期貨9887點。



台股今天終場跌26.21點，收9876.77點，成交金額新台幣861.77億元。



4月台指期貨以9865點作收，跌35點，成交12萬1091口；5月期貨以9854點作收，跌33點，成交2622口。實際收盤價格以期交所公告為準。1060327