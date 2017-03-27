張惠妹演唱會 高雄場8月再加2場中央社 (2017-03-27 13:42)
（中央社記者鄭景雯台北27日電）歌手「阿妹」張惠妹「烏托邦2.0慶典」巡迴演唱會將於8月12日唱回台灣，連續3個週末在高雄巨蛋開唱，原本6場門票8分鐘秒殺，主辦單位今天決定再加8月18日、25日兩場。
原本的6場門票8分鐘秒殺，仍有眾多歌迷搶不到票，網路上一片哀嚎。
出道20年的「阿妹」要實現大家願望，「烏托邦2.0慶典」確定加場，將在8月18日、25日加開兩場，4月8日中午12時在拓元售票系統開賣；4月7日中午12時台新銀行玫瑰卡友可享獨家優先訂票、優先劃位權。
「烏托邦2.0慶典」8月12日在高雄巨蛋登場，連續3個週末連唱8場，日期分別為8月12日、13日、18日、19日、20日、25日、26日、27日。1060327
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- aie 竹碳+乳膠+記憶膠真四線獨立筒床墊(實惠型)-雙人5尺
- EMPORIO ARMANI 經典老鷹標誌PVC拉鍊長夾-黑色
- 【美國Eagle Creek】XTA背包 51cm(藍色)
- EYEVEN 7285眼鏡 時尚高質感/琥珀棕#EV727RX 3010
- 加拿大Oven-Baked烘焙客天然狗糧《成犬深海魚-原顆粒》27磅
- LV M93471 Monogram Messenger GM手提/肩揹書包(大)
- 【御山坊】御品禮盒-梨山茶VS紅烏龍(2入/盒)
- 【優利亞-弗朗基】雙人5尺實木床架
- 奶油獅 正版授權-台灣製造-葉語純棉紙纖三合一記憶床墊-單
- 橙品油畫布- 三聯無框圖畫藝術家飾品 - 長發其祥40*40cm
豬哥亮該做這三件事 向娃：可惜全錯過【NOWnews今日新聞】
陳庭妮跨騎裸男按摩服務 愛談15歲父女戀無障礙【NOWnews今日新聞】
張靚穎解放美胸辣背 一轉身Nubra外洩走光【NOWnews今日新聞】
屈中恆爆新人演員誇張行徑 邰智源爆氣飆罵三字經【NOWnews今日新聞】
五月天開唱在即 阿信深夜公布「最好位置」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》