美國職籃NBA，紐奧良鵜鶘以115比90輕取丹佛金塊，而波特蘭拓荒者則以97比81大勝洛杉磯湖人。拓荒者贏球而金塊輸球，兩隊戰績都是35勝38敗並列西區第八名，本週三還要在波特蘭正面對決。（陳楷報導）



鵜鶘跟金塊例行賽最後十場居然要交手三次，庫辛斯又受傷缺席，不過金塊第二節命中率掉到兩成，下半場開賽鵜鶘戴維斯又連進三球領先了金塊22分，本季第一次打敗金塊。戴維斯31分15籃板，哈勒戴13分七助攻六籃板，替補蒙提優納斯13分八籃板，克勞佛13分七助攻。金塊以替補普朗李16分最多，尤克奇八分13籃板，莫瑞跟哈里斯各13分。



拓荒者跟湖人兩隊上半場命中率都不到三成三，拓荒者領先八分。不過第三節里拉德貢獻14分，拓荒者全隊以六成命中率拿下37分，拉開21分的領先差距，本季四連勝橫掃湖人。里拉德22分七助攻，替補克萊伯18分，麥柯倫13分，馮列14籃板，紐克奇13籃板。湖人命中率不到四成，籃板球又比拓荒者少了19個，羅素22分，克拉克森10分七籃板六助攻，新人控球艾尼斯14分五助攻四抄截。



