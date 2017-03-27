中新網3月27日電 據韓國《中央日報》報導，當地時間本月27日，韓國檢方對前總統朴槿惠提請批捕，並總結公佈了三條需要將其拘捕的理由。

檢方表示，首先是問題的嚴重程度。韓國檢方特別調查本部（本部長為首爾中央地方檢察廳廳長李永烈）當日上午向記者團發送簡訊表示，「嫌疑人（朴槿惠）做出了利用總統的至高地位和權力，從企業收受財物並侵害企業經營自由等濫用職權的行為」，「並存在泄露重要公務機密等問題，案件情節相當嚴重」。

接著，韓國檢方公開第二條拘捕理由，表示「雖然檢方通過調查已經掌握大量證據，但朴槿惠仍然否認自己的大部分犯罪嫌疑，未來有銷毀證據的可能」。

「保證公平」是檢方列舉的第三條拘捕理由。檢方表示，「身為共犯的崔順實、履行其命令的相關公職人員以及行賄者都已被悉數拘捕，在這種情況下，如果不對其提請批捕，將有失公平」。

韓國檢方在介紹了這幾條拘捕理由後補充稱，「綜合考慮以上情況，我們認為對其提請批捕是符合法律和原則之舉」。