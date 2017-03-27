最後合體在台灣？ T-ara五月登寶島開唱NOWnews今日新聞 (2017-03-27 13:43)
出道8年的韓國女團T-ara，曾在2011年訪台辦見面會，睽違6年她們27日宣布，決定在5月13日登台開唱，不過根據韓媒報導，T-ara五月與經紀公司合約到期似乎無意續約，可能面臨解散問題，在台恐怕是海外最後合體演出，粉絲們得好好把握。
算是元祖級團體的T-ara，從出道成員就不斷變動，每每回歸造型更是多變，她們先以〈Bo Peep Bo Peep〉打開知名度，隨後幾年陸續推出〈Roly-Poly〉、〈Lovey-Dovey〉、〈Sexy Love〉、〈Cry Cry〉等膾炙人口歌曲，奠定天團地位，但似乎人紅是非多，在當紅時期卻爆出團員霸凌醜聞，導致形象一度跌到谷底，團體被迫暫停一切活動多年，好在近日真相水落石出，她們才宣布5月推出新輯，令不少粉絲相當期待。
一路走來T-ara非常感謝台灣粉絲的極力支持，對於這麼久才第一次來台舉辦專場演出感到抱歉，也因如此，她們將會全力以赴表演，把Queen's長久以來的感謝全化成上台動力，保證演唱會絕對精彩無比。演出詳細將陸續公布於創世紀全球娛粉絲頁。
【T-ARA 2017 Live in Taipei演出資訊】
日期：5／13（六）19：00
地點：台大體育館1樓
票價：2800／3800／4800
售票：4／9（日）11：00 玫瑰大眾娛樂啟售
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