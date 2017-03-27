（中央社記者曹宇帆洛杉磯26日專電）洛杉磯綜合場館史泰博中心（Staples Center）今天由美國職籃NBA洛杉磯快艇隊主場迎戰來犯的沙加緬度國王隊，雖然快艇有凱蒂貓日加持，終場卻以1分飲恨敗給國王。



沒有嘴巴的凱蒂貓（Hello Kitty）大人小孩都喜歡，今天來到史泰博中心和球迷同樂，它身穿快艇隊球衣，藉著暫停的空檔與大小朋友玩遊戲送禮物，現場歡笑聲不斷。



不過有了凱蒂貓加持的快艇隊表現先盛後衰，全場幾乎一路領先，到了第4節一度領先18分，沒想到終場以97比98飲恨。



賽後先發控球後衛保羅（Chris Paul）自評太爛了，這可說是他生涯中輸得最糟糕的賽事。大前鋒葛里芬（Blake Griffin）說，看來該贏的最後卻事與願違。



國王逆轉勝關鍵是在第4節最後5分鐘，快艇全隊9投全撲空，反觀國王則是11投9中，3分球更是4投全部命中。1060327