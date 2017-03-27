參考消息網3月27日報導 外媒稱，作為菲中兩國領導人為重振雙邊合作而同意投入100億美元的一攬子投資計劃的一部分，中國將在帕西格河上修建兩座橋樑。

據《菲律賓明星報》網站3月26日報導，25日下午，杜特爾特在布基農省馬來巴來市一家戒毒康復中心奠基儀式上發表講話時說：「中國已對我們作出承諾……在帕西格河上修建兩座橋樑。」

菲律賓總統對中國大加讚賞。杜特爾特對其政府與北京改善關係所帶來的積極事態發展十分驕傲。

杜特爾特感謝中國再次向菲律賓產品打開大門。這些產品對菲律賓經濟作出了巨大貢獻，特別是在農業領域。

中國是菲律賓香蕉的最大市場之一。這些香蕉大多數出產自菲律賓南部的棉蘭老島。

另據《菲律賓每日詢問者報》網站3月25日報導，菲律賓總統杜特爾特計劃重返中國，出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。

杜特爾特24日在對菲中商業人士的一次講話中透露了他的這一計劃，他還再次稱讚中國對菲律賓的經濟援助。

他說：「我要再次感謝。我會去中國。中國已經邀請我出席『一帶一路』國際合作高峰論壇。這是中國一個極具抱負的項目。」

杜特爾特還在講話中回憶了他對中國的訪問。

杜特爾特保證，自己所執行的外交政策會不同，菲律賓想與中國建立經濟紐帶。

杜特爾特補充說：「所以這種經濟紐帶建立了。我們現在可以從艱難的日子中鬆一口氣了，因為大量資金正在湧入。」

來源：參考消息