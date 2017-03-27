中國日報網3月27日電 英國獨立黨前領導人奈傑爾·法拉奇和英國脫歐派中堅力量艾倫·班克斯，曾擔任英國脫歐運動的急先鋒、為英國最終脫離歐盟立下汗馬功勞。如今，他們又在策劃一場新的「分離運動」——將美國加利福尼亞州一分為二。

據英國《每日郵報》網站3月26日報導，法拉奇和班克斯剛剛結束訪美之旅回到英國。在大洋彼岸，他們二人為一場名為「加州分離」（Calexit）的運動協助籌款100萬美元（約合688萬元人民幣）。該運動旨在發起全民公投，號召民眾支持將加州的東部和西部分離成為兩個獨立的州。

報導稱，法拉奇和班克斯似乎是想讓相對較為偏遠、經濟欠發達的加州東部地區同洛杉磯和舊金山的「海岸精英」自由派對立起來。如若加州當真一分為二，加州東部未來很可能會支持共和黨，受此影響，到2020年美國總統選舉之時，共和黨將會增加兩名國會參議員並獲得更多選舉人團投票。而加州西部很可能會繼續在大選中支持民主黨。

英國《星期日泰晤士報》報導稱，法拉奇和班克斯的目標是「在2018年美國國會中期選舉期間，舉辦一場全民公投」。在班克斯看來，這場「分離加州」的行動「被塑造成好萊塢精英與平民大眾的一場對決」，「加州78%的民眾都對政府不滿意。加州是全球第六大經濟體，這裏的政府管理卻如此糟糕」。

班克斯說，他和法拉奇想要向加州人民展示「如何點燃一把火、贏得公投」。

這個「二人組」千里迢迢趕往美國搞公投當然不是做公益，而是受雇於民調專家格里·甘特和共和黨人斯科特·鮑，後者曾是加州議會的成員。

兩周前，法拉奇、班克斯和他們的發言人安迪·威格摩爾領取了美國政治顧問聯合會授予的獎項，以表彰他們在英國脫歐運動中作出的貢獻。逗留加州期間，他們還前往橘子郡參加了好幾場活動，為「加州分離」運動籌款約100萬美元。威格摩爾稱，籌款人士大多為農業大亨和科技企業家，他們感覺「自里根時代起他們就被排除在外」。班克斯稱，「加州分離」運動將成為「史上最重要的政治對決」。

《每日郵報》指出，加州現有36.58萬人簽署請願書，要求就分離加州一事舉行全民公投。加州擁有近4000萬人口，是美國經濟第一大州，近年來經濟復甦步伐顯著加快。如按單一經濟體計算，2015年加州GDP位居全球第六。同時，加州也是美國民意最為分裂的州之一，該州西班牙裔和其他族裔人口的數量已經超過白人。

來源：中國日報網